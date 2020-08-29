Верещук: старатегії розвитку різних сфер життя столиці є, а їх реалізації - немає
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Попри наявність вже розроблених стратегій розвитку транспортної інфраструктури, забезпечення якісної питної води у Києві, екологічної стратегії та інших, вони так і не реалізовуються. Про це в інтерв’ю Politeka Online зазначила кандидат на посаду столичного голови, нардеп Ірина Верещук, передає УНН.
За її словами, вона нарахувала таких стратегій 12, але немає кому їх втілювати.
“Транспортна, екологічна, якісної питної води, велосипедна — я їх (стратегій — ред.) нарахувала понад дванадцять , але немає кому це робити. Люди, які розробляли велосипедну стратегію міста мені розповідали, що КМДА не удостоїлось навіть надрукувати її”, — розповіла політик.
За словами Верещук, транспортну стратегію для Києва, розробляв, наприклад, Світовий банк, і вона є ще з 2015 році.
Але стратегії так і лишаються “на папері”, а рівень їх реалізації становить близько 2-3%.
Ще одна велика проблема міста — хаотична забудова, додає політик.
“У нас житлові будинки побудовані на колекторах Бортницької станції, просто на колекторах! ...Але перспектива є, не треба складати руки. Треба дивитися у майбутнє. Я — великий оптиміст, Київ заслуговує на повагу до себе, до своїх містян”, — додала Верещук.
Як писав УНН, у столиці 22 житлові будинки знаходяться в аварійному стані.