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Верещук: старатегії розвитку різних сфер життя столиці є, а їх реалізації - немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Попри наявність вже розроблених стратегій розвитку транспортної інфраструктури, забезпечення якісної питної води у Києві, екологічної стратегії та інших, вони так і не реалізовуються. Про це в інтерв’ю Politeka Online зазначила кандидат на посаду столичного голови, нардеп Ірина Верещук, передає УНН.

Верещук: старатегії розвитку різних сфер життя столиці є, а їх реалізації - немає

За її словами, вона нарахувала таких стратегій 12, але немає кому їх втілювати.

“Транспортна, екологічна, якісної питної води, велосипедна — я їх (стратегій — ред.) нарахувала понад дванадцять , але немає кому це робити. Люди, які розробляли велосипедну стратегію міста мені розповідали, що КМДА не удостоїлось навіть надрукувати її”, — розповіла політик.

За словами Верещук, транспортну стратегію для Києва, розробляв, наприклад, Світовий банк, і вона є ще з 2015 році.

Але стратегії так і лишаються “на папері”, а рівень їх реалізації становить близько 2-3%.

Ще одна велика проблема міста — хаотична забудова, додає політик.

“У нас житлові будинки побудовані на колекторах Бортницької станції, просто на колекторах! ...Але перспектива є, не треба складати руки. Треба дивитися у майбутнє. Я — великий оптиміст, Київ заслуговує на повагу до себе, до своїх містян”, — додала Верещук.

Як писав УНН, у столиці 22 житлові будинки знаходяться в аварійному стані

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