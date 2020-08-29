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Верещук: старатегии развития различных сфер жизни столицы есть, а их реализации - нет

Киев • УНН

 • 11723 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Несмотря на наличие уже разработанных стратегий развития транспортной инфраструктуры, обеспечения качественной питьевой воды в Киеве, экологической стратегии и других, они так и не реализуются. Об этом в интервью Politeka Online отметила кандидат на должность столичного головы, нардеп Ирина Верещук, передает УНН.

Верещук: старатегии развития различных сфер жизни столицы есть, а их реализации - нет

По ее словам, она насчитала таких стратегий 12, но некому их воплощать.

"Транспортная, экологическая, качественной питьевой воды, велосипедная - я их (стратегий - ред.) насчитала более двенадцати, но некому это делать. Люди, которые разрабатывали велосипедную стратегию города мне рассказывали, что КГГА не удостоилось даже напечатать ее", - рассказала политик.

По словам Верещук, транспортную стратегию для Киева, разрабатывал, например, Всемирный банк, и она еще с 2015 года.

Но стратегии так и остаются "на бумаге", а уровень их реализации составляет около 2-3%.

Еще одна большая проблема города - хаотичная застройка, добавляет политик.

"У нас жилые дома построены на коллекторах Бортнической станции, прямо на коллекторах! ... Но перспектива есть, не надо опускать руки. Надо смотреть в будущее. Я - большой оптимист, Киев заслуживает уважения к себе, к своим горожанам", - добавила Верещук.

Как писал УНН, в столице 22 жилых дома находятся в аварийном состоянии.

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