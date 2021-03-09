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Проблемы с отоплением в Донецкой области: открыто уже 83 производства

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КИЕВ. 9 марта. УНН. По факту отключения от газа 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго", поставляющего теплоноситель в Донецкой области, зарегистрированы 83 уголовных производства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата:

"Ситуацию с теплоснабжением в Донецкой области обсудили сегодня с председателем облгосадминистрации, руководителем областной ВЦА Павлом Кириленко... Павел Кириленко сообщил, что по факту отключения котельных зарегистрированы 82 уголовных производства по ст. 356 (Самоуправство - ред.) УК Украины и уголовное производство по ч. 2 ст. 384 (Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа - ред.) УК", - сообщил Премьер.

Детали

Шмыгаль напомнил, что после того, как "Донецкоблгаз", вопреки постановлению Кабинета министров, отключил от газа 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго", совместными усилиями удалось восстановить работу котельных.

Контекст

В Донецкой области заявили о прекращении поставок природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго" с 6 марта 2021 года. Такое решение приняли из-за долгов перед "Нафтогазом".

Как отмечал председатель Донецкой ОГА Кириленко, "Донецктеплокоммунэнерго" эксплуатирует 182 котельных и обеспечивает теплом 3048 жилых домов, 91 школу, 93 детских сада, 67 больниц и 574 объекта другой инфраструктуры.

В правительстве сообщили, что группа Нафтогаз не посылала заявок об отключении поставок газа ПАО "Донецкоблгаз" и не имеет таких полномочий в отношении этого облгаза. При этом "Нафтогаз" призвал возобновить поставки тепла в Донецкой области.

7 марта в Донецкой области жителям домов срочно возобновили теплоснабжение после того, как "Донецкоблгаз" из-за долгов отключил 59 котельных.

Также известно, что правоохранители открыли уголовное производство против ПАО "Донецкоблгаз" по статье "самоуправство".

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