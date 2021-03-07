Проблеми з опаленням на Донеччині: поліція відкрила провадження проти "Донецькоблгазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти ПАТ "Донецькоблгаз" за статтею "самоправство". Як повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко, приводом для цього стало перекриття газопостачання 59 котелень обласного комунального підприємства "Донецьктеплокомуненерго". Про це Кириленко написав у своєму Facebook, передає УНН.
Цитата:
"Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 356 КК України – за самоправство. Такою стала відповідь правоохоронців на самоправні дії приватного акціонерного товариства "Донецькоблгаз", яке, порушуючи постанову Кабміну та умови меморандуму (підписаного за ініціативи Президента урядом, НКРЕКП, Нафтогазом та мерами українських міст 9 лютого), всупереч прогнозованому зниженню температури повітря до -7 градусів, безпідставно перекрило газопостачання 59 котелень обласного комунального підприємства "Донецьктеплокомуненерго", - написав Кириленко.
Деталі
Як зазначив голова Донецької ОДА, обласне комунальне підприємство експлуатує 182 котельні та забезпечує теплом 3048 житлових будинків, 91 школу, 93 дитячих садки, 67 лікарень та 574 об'єкти іншої інфраструктури.
"Самоправні дії Донецькоблгазу загрожували мешканцям області та фактично могли призвести до руйнації систем централізованого опалення", - наголосив Кириленко.
Що було раніше
НАК "Нафтогаз України" припинила поставки природного газу для "Донецьктеплокомуненерго" із 6 березня 2021 року. Таке рішення ухвалили через борги перед "Нафтогазом".
В уряді повідомили, що група Нафтогаз не надсилала заявок про вимкнення постачання газу ПАТ “Донецькоблгаз” і немає таких повноважень щодо цього облгазу. При цьому “Нафтогаз” закликає відновити постачання тепла в Донецькій області.