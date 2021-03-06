Проблеми з опаленням на Донеччині: в уряді кажуть, Нафтогаз не надсилав облгазу заявок про вимкнення газу

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"Група Нафтогаз не надсилала заявок про вимкнення постачання газу ПАТ “Донецькоблгаз” і немає таких повноважень по відношенні до даного облгазу. Рішення про відключення прийнято ПАТ “Донецькоблгаз” самостійно. Більше того, компанія закликає ПАТ “Донецькоблгаз” відновити постачання газу ОКП “Донецьктеплокомуненерго” та, відповідно, подання тепла споживачам", - йдеться у повідомленні.

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При цьому зазначається, що компанія також закликає облгаз припинити порушувати “Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води громадянам”, скориставшись досвідом інших регіонів.

Як зазначається в повідомленні Групи Нафтогаз, місцевий постачальник тепла протягом опалювального сезону збільшував заборгованість за спожитий газ і в порушення законодавства України не здійснював оплати за його споживання. Це призвело до накопичення боргу в 1,5 мільярда гривень та зняття постачальника з реєстрів ПСО, як того вимагає закон.

“Необхідність надсилання відповідного повідомлення та його формулювання також диктує закон, який Група Нафтогаз суворо виконує. При цьому заявок про відключення постачання компанія жодного разу не надсилала”, — наголошують в компанії і додають, що протягом всього опалювального сезону закликали місцеву владу втрутитись в ситуацію навколо постачання газу ОКП “Донецьктеплокомуненерго”.

Що було раніше

ПАТ "Донецькоблгаз" раніше 6 березня поінформував, що ОКП "Донецьктеплокомуненерго", як постачальник тепла для Донецької області, залишилось без постачальника природного газу через борги перед АТ "НАК "Нафтогаз України" і нібито, що "Донеччина з суботи залишиться без тепла".

В облгазі вказали, що ПАТ "Донецькоблгаз" з суботи "зобов'язане припинити газопостачання на об'єкти ОКП "Донецьктеплокомуненерго" згідно з приписами Кодексу ГРМ".