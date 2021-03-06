Донеччина під загрозою залишитися без тепла: Нафтогаз припинив газопостачання через борги

Цитата

"Донеччина з суботи залишиться без тепла... ПАТ "Донецькоблгаз" інформує, що ОКП "Донецьктеплокомуненерго", як постачальник тепла для Донецької області, залишилось без постачальника природного газу через борги перед АТ "НАК "Нафтогаз України". Тому за законодавством ПАТ "Донецькоблгаз" з суботи (06.03.2021 р.) зобов'язане припинити газопостачання на об'єкти ОКП "Донецьктеплокомуненерго" згідно з приписами Кодексу ГРМ", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

На сьогодні обласне комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго" є найбільшим теплопостачальним комплексом на території Донецької області, повідомили у пресслужбі компанії.

Так, вісім виробничих одиниць, що входять до складу ОКП "Донецьктеплокомуненерго", надають послуги централізованого опалення у 34-х населених пунктах Донецької області, які розташовані на території, підконтрольній українській владі.

Контекст

З 1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на комуналку, при чому - як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.

Так, з початку року було скасовано пільговий тариф в 90 коп/КВт-год для населення на перші 100 кВт-год електроенергії і встановлено єдиний тариф на рівні 1,68 грн/кВт-год. Постанова Кабміну, якою підвищується ціна, ухвалена нібито з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року, так пояснили у Міненерго. Наразі питання "вирішили" компенсаціями - українцям роздадуть 1,4 млрд грн з держбюджету, але не всім, а лише окремим категоріям населення. Яким - читайте тут.

Слід додати, що 2020 року у своєму звіті Європейська комісія вказала, що ціни на електроенергію в Україні майже на 38% вищі від середньої вартості у країнах Європи. За цим показником Україна опинилася поряд з такими країнами як Греція, Мальта, Болгарія, Угорщина та Польща, де ціни на електроенергію найвищі в Європі.

"Газове питання" по суті почали вирішувати 18 січня. Тоді Кабмін затвердив граничну ціну на газ у 6,99 грн за кубічний метр, що має знизити ціну на газ для населення до такого рівня. Згідно з урядовою постановою, ціна діятиме з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року. Також обмежили й ціну на розподіл (доставку) газу - на рівні 1,79 грн за куб для 14 газзбутів.

Правда, ціна на газ від ГК “Нафтогаз України” на січень становить 7,22 грн/куб. Тобто, анонсоване “30-відсоткове” зниження від уряду Шмигаля лише на майже 3,2% або 23 копійки відрізняється від “нафтогазівської” пропозиції. До того ж, знижені платіжки за газ прийдуть тільки у березні.

При цьому в експертних колах стверджують: рішення Кабміну щодо встановлення ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр є фактично антиринковим. Сама ж підсумкова ціна блакитного палива для населення буде вищою - від 7,5 до 9,7 гривні за кубометр.

Водночас у НКРЕКП на ціну газу після опалювального сезону - прогнозів не дають.

Що стосується опалення та гарячого водопостачання - в уряді пообіцяли не піднімати ці тарифи до кінця опалювального сезону.

Варто додати, що ще в грудні 2019 року Президент України Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів для людей на майже 50%.