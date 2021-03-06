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Донецкая область под угрозой остаться без тепла: Нафтогаз прекратил газоснабжение из-за долгов

Киев  •  УНН

 • 27029 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" прекратил поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго" с 6 марта 2021 года. Такое решение приняли из-за долгов перед "Нафтогазом". Об этом сообщает пресс-служба "Донецкоблгаза", пишет УНН.

Цитата

"ПАО "Донецкоблгаз" информирует, что ОКП "Донецктеплокоммунэнерго", как поставщик тепла для Донецкой области, осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед АО "НАК "Нафтогаз Украины". Поэтому по законодательству ПАО "Донецкоблгаз" с субботы (06.03. 2021) обязано прекратить газоснабжение на объекты ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" согласно предписаниям Кодекса ГРМ", - сказано в сообщении.

Доповлнение

На сегодня областное коммунальное предприятие "Донецктеплокоммунэнерго" является крупнейшим теплоснабжающим комплексом на территории Донецкой области, сообщили в пресс-служба компании.

Так, восемь производственных единиц, входящих в состав ОКП "Донецктеплокоммунэнерго", предоставляют услуги централизованного отопления в 34-х населенных пунктах Донецкой области, которые расположены на территории, подконтрольной украинской власти.

Контекст

С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

Так, с начала года был отменен льготный тариф в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлен единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принятая якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021, так объяснили в Минэнерго. Сейчас вопрос "решили" компенсациями - украинцам раздадут 1,4 млрд грн из госбюджета, но не всем, а только отдельным категориям населения. Каким - читайте здесь.

Следует добавить, что к 2020 году в своем отчете Европейская комиссия указала, что цены на электроэнергию в Украине почти на 38% выше средней стоимости в странах Европы. По этому показателю Украина оказалась рядом с такими странами как Греция, Мальта, Болгария, Венгрия и Польша, где цены на электроэнергию самые высокие в Европе.

"Газовый вопрос" по сути начали решать 18 января. Тогда Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена будет действовать с 1 февраля 2021 на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года. Также ограничили и цену на распределение (доставку) газа - на уровне 1,79 грн за куб для 14 газзбытов.

Правда, цена на газ от ГК "Нафтогаз Украины" на январь составляет 7,22 грн/куб. То есть, анонсированное "30-процентное" снижение от правительства составили только 3,2% или 23 копейки что отличается от "нафтогазовского" предложения. К тому же, сниженые платежки за газ придут только в марте.

При этом в экспертных кругах утверждают: решение Кабмина относительно установления цены на газ на уровне 6,99 гривны за кубометр фактически антирыночным. Сама же итоговая цена голубого топлива для населения будет выше - от 7,5 до 9,7 гривны за кубометр.

В то же время в НКРЕКП на цену газа после отопительного сезона - прогнозов не дают .

Что касается отопления и горячего водоснабжения - в правительстве пообещали не поднимать эти тарифы до конца отопительного сезона.

Стоит добавить, что еще в декабря 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов для людей на почти 50%.

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