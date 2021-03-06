Проблемы с отоплением в Донецкой области: в правительстве говорят, Нафтогаз не направлял облгазу заявок об отключении газа
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Группа Нафтогаз не посылала заявок об отключении поставок газа ПАО "Донецкоблгаз" и не имеет таких полномочий в отношении этого облгаза. При этом "Нафтогаз" призывает возобновить поставки тепла в Донецкой области. Об этом со ссылкой на информацию Группы Нафтогаз сообщили в пресс-службе правительства, передает УНН.
Цитата:
"Группа Нафтогаз не посылала заявок об отключении поставок газа ПАО "Донецкоблгаз" и не имеет таких полномочий по отношению к данному облгазу. Решение об отключении принято ПАО "Донецкоблгаз" самостоятельно. Более того, компания призывает ПАО "Донецкоблгаз" возобновить поставки газа ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" и, соответственно, представление тепла потребителям", - говорится в сообщении.
Детали
При этом отмечается, что компания также призывает облгаз прекратить нарушать "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам", воспользовавшись опытом других регионов.
Как отмечается в сообщении Группы Нафтогаз, местный поставщик тепла в течение отопительного сезона увеличивал задолженность за потребленный газ и в нарушение законодательства Украины не совершал оплаты за его потребление. Это привело к накоплению долга в 1,5 миллиарда гривен и снятию поставщика из реестров ПСО, как того требует закон.
"Необходимость направления соответствующего уведомления и его формулировку также диктует закон, который Группа Нафтогаз строго выполняет. При этом заявок об отключении поставки компания ни разу не посылала", - отмечают в компании и добавляют, что в течение всего отопительного сезона призвали местные власти вмешаться в ситуацию вокруг поставок газа ОКП "Донецктеплокоммунэнерго".
Что было ранее
ПАО "Донецкоблгаз" ранее 6 марта сообщило, что ОКП "Донецктеплокоммунэнерго", как поставщик тепла для Донецкой области, осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед АО "НАК "Нафтогаз Украины" и якобы, что "Донецкая область с субботы останется без тепла".
В облгазе указали, что ПАО "Донецкоблгаз" с субботы "обязано прекратить газоснабжение на объекты ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" согласно предписаниям Кодекса ГРМ".