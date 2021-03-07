Проблемы с отоплением в Донецкой области: полиция открыла производство против "Донецкоблгаза"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство против ПАО "Донецкоблгаз" по статье "самоуправство". Как сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, поводом для этого стало перекрытие газоснабжения 59 котельных областного коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго". Об этом Кириленко написал в своем Facebook, передает УНН.
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"Полиция открыла уголовные производства по ст. 356 УК Украины - за самоуправство. Такой стал ответ правоохранителей на самоуправные действия частного акционерного общества "Донецкоблгаз", которое, в нарушение постановления Кабмина и условия меморандума (подписанного по инициативе Президента правительством, НКРЭКУ, Нафтогазом и мэрами украинских городов 9 февраля), вопреки прогнозируемому снижению температуры воздуха до -7 градусов, безосновательно перекрыло газоснабжение 59 котельных областного коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго", - написал Кириленко.
Детали
Как отметил глава Донецкой ОГА, областное коммунальное предприятие эксплуатирует 182 котельные и обеспечивает теплом 3048 жилых домов, 91 школу, 93 детских сада, 67 больниц и 574 объекта другой инфраструктуры.
"Самовольные действия Донецкоблгаза угрожали жителям области и фактически могли привести к разрушению систем централизованного отопления", - отметил Кириленко.
Что было раньше
НАК "Нафтогаз Украины" прекратила поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго" с 6 марта 2021 года. Такое решение приняли из-за долгов перед "Нафтогазом".
В правительстве сообщили, что группа Нафтогаз не посылала заявок об отключении поставок газа ПАО "Донецкоблгаз" и не имеет таких полномочий относительно этого облгаза. При этом "Нафтогаз" призывает возобновить поставки тепла в Донецкой области.