Проблеми з опаленням на Донеччині: відкрито вже 83 провадження

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КИЇВ. 9 березня. УНН. За фактом відключення від газу 59 котелень “Донецьктеплокомуненерго”, що постачає теплоносієм на Донеччині, зареєстровані 83 кримінальних провадження. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата:

“Ситуацію з теплопостачанням на Донеччині обговорили сьогодні з головою облдержадміністрації, керівником обласної ВЦА Павлом Кириленком... Павло Кириленко повідомив, що за фактом відключення котелень зареєстровані 82 кримінальних провадження за ст. 356 (Самоправство - ред.) КК України та кримінальне провадження за ч. 2 ст. 384 (Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу - ред.) КК”, — повідомив Прем’єр.

Деталі

Шмигаль нагадав, що після того, як “Донецькоблгаз”, всупереч постанові Кабінету міністрів, відключив від газу 59 котелень “Донецьктеплокомуненерго”, спільними зусиллями вдалось відновити роботу котелень.

Контекст

На Донеччині заявили про припинення поставок природного газу для “Донецьктеплокомуненерго” із 6 березня 2021 року. Таке рішення ухвалили через борги перед “Нафтогазом”.

Як зазначав голова Донецької ОДА Кириленко, "Донецьктеплокомуненерго" експлуатує 182 котельні та забезпечує теплом 3048 житлових будинків, 91 школу, 93 дитячих садки, 67 лікарень та 574 об'єкти іншої інфраструктури.

В уряді повідомили, що група Нафтогаз не надсилала заявок про вимкнення постачання газу ПАТ “Донецькоблгаз” і не має таких повноважень щодо цього облгазу. При цьому “Нафтогаз” закликав відновити постачання тепла в Донецькій області.

7 березня у Донецькій області мешканцям будинків терміново відновили теплопостачання після того, як “Донецькоблгаз” через борги відключив 59 котелень.

Також відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти ПАТ “Донецькоблгаз” за статтею “самоправство”.

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