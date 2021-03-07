Проблеми з опаленням на Донеччині: теплопостачання відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Донецькій області мешканцям будинків терміново відновили теплопостачання після того, як напередодні "Донецькоблгаз" через борги відключив 59 котелень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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"Спільно з головою Донецької ОДА, профільними міністрами, керівництвом НАК "Нафтогаз" і НКРЕКП ми в терміновому порядку почали відновлювати теплопостачання. Менше доби нам знадобилось, щоб розв'язати цю проблему й повернути тепло у домівки жителям Донеччини", - написав Шмигаль.
Деталі
Як зазначив Прем'єр, це відбулось післі того, як "Донецькоблгаз" всупереч постанові Кабінету Міністрів 6 березня відключив від газу 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго". Це призвело до того, що пів тисячі житлових будинків і низка соціальних об’єктів, зокрема лікарні, залишилися без тепла.
Шмигаль висловив упевненість, що "незаконні дії "Донецькоблгазу", який знехтував потребами людей та поставив під загрозу їх життя та здоров’я, не залишаться без відповідної реакції".
Що було раніше
НАК "Нафтогаз України" припинила поставки природного газу для "Донецьктеплокомуненерго" із 6 березня 2021 року. Таке рішення ухвалили через борги перед "Нафтогазом".
В уряді повідомили, що група Нафтогаз не надсилала заявок про вимкнення постачання газу ПАТ “Донецькоблгаз” і немає таких повноважень щодо цього облгазу. При цьому “Нафтогаз” закликає відновити постачання тепла в Донецькій області.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти ПАТ "Донецькоблгаз" за статтею "самоправство".