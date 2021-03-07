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Проблемы с отоплением в Донецкой области: теплоснабжение восстановлено

Проблемы с отоплением в Донецкой области: теплоснабжение восстановлено

Киев  •  УНН

 • 18997 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Донецкой области жителям домов срочно восстановили теплоснабжение после того, как накануне "Донецкоблгаз" из-за долгов отключил 59 котельных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата:

"Совместно с главой Донецкой ОГА, профильными министрами, руководством НАК "Нафтогаз" и НКРЭКУ мы в срочном порядке начали восстанавливать теплоснабжение. Меньше суток нам понадобилось, чтобы решить эту проблему и вернуть тепло в дома жителей Донецкой области", - написал Шмыгаль.

Детали

Как отметил Премьер, это произошло после того, как "Донецкоблгаз" вопреки постановлению Кабинета Министров 6 марта отключил от газа 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго". Это привело к тому, что пол тысячи жилых домов и ряд социальных объектов, в том числе больницы, остались без тепла.

Шмыгаль выразил уверенность, что "незаконные действия "Донецкоблгаза", который пренебрег потребностями людей и поставил под угрозу их жизнь и здоровье, не останутся без соответствующей реакции".

Что было раньше

НАК "Нафтогаз Украины" прекратила поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго" с 6 марта 2021 года. Такое решение приняли из-за долгов перед "Нафтогазом".

В правительстве сообщили, что группа Нафтогаз не посылала заявок об отключении поставок газа ПАО "Донецкоблгаз" и не имеет таких полномочий относительно этого облгаза. При этом "Нафтогаз" призывает возобновить поставки тепла в Донецкой области.

Правоохранители открыли уголовное производство против ПАО "Донецкоблгаз" по статье "самоуправство".

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