Проблемы "слуг народа" после выборов и возможен ли раскол фракции: политолог дал прогноз

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 55364 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 80200 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 117985 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 102604 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 121319 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 99096 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100927 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103557 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101785 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101451 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия украинских военнопленных становятся лучше перед обменом - глава "Вояцкого освобождения"

Условия украинских военнопленных становятся лучше перед обменом - глава "Вояцкого освобождения"

4 марта, 10:39 • 37169 просмотра
В Офісі Президента раскрыли план действий после приостановления военной помощи США

В Офісі Президента раскрыли план действий после приостановления военной помощи США

4 марта, 10:39 • 35529 просмотра
Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

4 марта, 11:47 • 38058 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 87299 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 63291 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 63291 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 117936 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 121277 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 379436 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 330396 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 12330 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 87299 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 130931 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 208281 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 235055 просмотра
Актуальное
Проблемы "слуг народа" после выборов и возможен ли раскол фракции: политолог дал прогноз

Проблемы "слуг народа" после выборов и возможен ли раскол фракции: политолог дал прогноз

Киев  •  УНН

 • 17853 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В партии "Слуга народа" могут возникнуть проблемы, если они не займут первое место в агрегированном рейтинге (суммарный рейтинг по всем областям). Однако, их цель не выиграть выборы, а войти в местную власть. Вероятность раскола фракции является минимальной, но, возможно, ухудшится дисциплина. Об этом заявил в комментарии УНН политолог Владимир Фесенко.

"Когда могут возникнуть проблемы для "Слуги народа"? Ну, если они, например, не займут первое место в агрегированном рейтинге, а будут вторыми или третьими. Это будет неудовлетворительный результат. Это может в определенной степени вызвать определенное напряжение внутри фракции, негативные настроения, колебания. Ну, то есть, первый признак поражения - если они потеряют первое место по агрегированным рейтингом. - если они потеряют первое место по агрегированному рейтингу. Второе - если, например, "Слуга народа" не проходит в областные и местные советы сразу в нескольких регионах и городах. Это тоже будет ощутимое поражение", - отметил политолог.

По его словам, даже если у "слуг народа" не будет ни одного мэра, это не признак поражения. Они могут выиграть выборы мэров в одном, максимум в двух городах или областных центрах.

"Главное - провести свои фракции по всей стране в местные советы, а дальше попытаться получить должности. Или председателей областных советов, секретарей городских советов, или заместителей. Не по всей стране, безусловно, но в значительном количестве регионов. Цель "Слуги народа" не выиграть выборы, а войти в местную власть", - добавил Фесенко.

Также он отметил, что проблемы во фракции могут начаться в случае, если ее начнут раскалывать извне.

"Если начнут играть против "Слуги народа", раскалывать извне и изнутри другие политические силы, а это могут делать в первую очередь Коломойский. Он попытается спровоцировать политический кризис и переформатировать парламентское большинство, или спровоцировать преждевременные парламентские выборы. К нему могут подключиться и другие олигархи - в зависимости от отношений с Президентом, здесь вопрос, - Ахметов, в меньшей степени Пинчук. Ахметов особенно - какые будут отношения с Президентом, нужно ли ему будет играть на политический кризис. Я думаю, что нет. Потому что он тогда может потерять правительство. Поэтому главный, кто будет играть на расшатывание ситуации, это Коломойский", - добавил политолог.

По его словам, если будет раскол фракции, то велик риск преждевременных парламентский выборов. А это означает, что абсолютное большинство "слуг народа" потеряет депутатский мандат.

"Вывод очень простой - им это не выгодно. Поэтому, с высокой вероятностью, абсолютное большинство депутатов от "Слуги народа", не менее 170 депутатов, будут сохранять лояльность Президенту. То есть, массового выхода из фракции не будет. Единственное, что возможно, рискованная игра Коломойского. Он может попытаться вывести из фракции от 10 до 20 человек. Это вызов будет, но тоже есть нюансы - выйти могут мажоритарщики", - добавил Фесенко.

По мнению политолога, теоретически из фракции могут выйти 10 нардепов, близких к Коломойскому, но этого будет недостаточно, чтобы провоцировать политический кризис. А вывести 20 и больше - это уже тяжеловато.

"Поэтому, на мой взгляд, вероятность раскола фракции, или массового выхода депутатов из фракции, она минимальна. Риск есть, но депутатам не выгодно. Что возможно - может возникнуть не раскол во фракции, а ухудшится дисциплина во фракции", - подытожил политолог.

Напомним, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что по результатам параллельного подсчета 49% участков, который проводит партия "Слуга народа", политическая сила занимает первое место на местных выборах в областных и районных советах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы