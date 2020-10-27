Проблемы "слуг народа" после выборов и возможен ли раскол фракции: политолог дал прогноз

"Когда могут возникнуть проблемы для "Слуги народа"? Ну, если они, например, не займут первое место в агрегированном рейтинге, а будут вторыми или третьими. Это будет неудовлетворительный результат. Это может в определенной степени вызвать определенное напряжение внутри фракции, негативные настроения, колебания. Ну, то есть, первый признак поражения - если они потеряют первое место по агрегированным рейтингом. - если они потеряют первое место по агрегированному рейтингу. Второе - если, например, "Слуга народа" не проходит в областные и местные советы сразу в нескольких регионах и городах. Это тоже будет ощутимое поражение", - отметил политолог.

По его словам, даже если у "слуг народа" не будет ни одного мэра, это не признак поражения. Они могут выиграть выборы мэров в одном, максимум в двух городах или областных центрах.

"Главное - провести свои фракции по всей стране в местные советы, а дальше попытаться получить должности. Или председателей областных советов, секретарей городских советов, или заместителей. Не по всей стране, безусловно, но в значительном количестве регионов. Цель "Слуги народа" не выиграть выборы, а войти в местную власть", - добавил Фесенко.

Также он отметил, что проблемы во фракции могут начаться в случае, если ее начнут раскалывать извне.

"Если начнут играть против "Слуги народа", раскалывать извне и изнутри другие политические силы, а это могут делать в первую очередь Коломойский. Он попытается спровоцировать политический кризис и переформатировать парламентское большинство, или спровоцировать преждевременные парламентские выборы. К нему могут подключиться и другие олигархи - в зависимости от отношений с Президентом, здесь вопрос, - Ахметов, в меньшей степени Пинчук. Ахметов особенно - какые будут отношения с Президентом, нужно ли ему будет играть на политический кризис. Я думаю, что нет. Потому что он тогда может потерять правительство. Поэтому главный, кто будет играть на расшатывание ситуации, это Коломойский", - добавил политолог.

По его словам, если будет раскол фракции, то велик риск преждевременных парламентский выборов. А это означает, что абсолютное большинство "слуг народа" потеряет депутатский мандат.

"Вывод очень простой - им это не выгодно. Поэтому, с высокой вероятностью, абсолютное большинство депутатов от "Слуги народа", не менее 170 депутатов, будут сохранять лояльность Президенту. То есть, массового выхода из фракции не будет. Единственное, что возможно, рискованная игра Коломойского. Он может попытаться вывести из фракции от 10 до 20 человек. Это вызов будет, но тоже есть нюансы - выйти могут мажоритарщики", - добавил Фесенко.

По мнению политолога, теоретически из фракции могут выйти 10 нардепов, близких к Коломойскому, но этого будет недостаточно, чтобы провоцировать политический кризис. А вывести 20 и больше - это уже тяжеловато.

"Поэтому, на мой взгляд, вероятность раскола фракции, или массового выхода депутатов из фракции, она минимальна. Риск есть, но депутатам не выгодно. Что возможно - может возникнуть не раскол во фракции, а ухудшится дисциплина во фракции", - подытожил политолог.

Напомним, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что по результатам параллельного подсчета 49% участков, который проводит партия "Слуга народа", политическая сила занимает первое место на местных выборах в областных и районных советах.