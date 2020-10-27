Проблеми "слуг народу" після виборів та чи можливий розкол фракції: політолог дав прогноз

“Коли можуть виникнути проблеми для “Слуги народу”? Ну, якщо вони, наприклад, не займуть перше місце в агрегованому рейтингу, а будуть другими чи третіми. Це буде незадовільний результат. Це може певною мірою викликати певну напругу в середині фракції, негативні настрої, коливання. Ну, тобто, перша ознака поразки – якщо вони втратять перше місце за агрегованим рейтингом. Друге – якщо, наприклад, “Слуга народу” не проходить в обласні і місцеві ради відразу в декількох регіонах і містах. Це теж буде відчутна поразка”, - наголосив політолог.

За його словами, навіть якщо в “слуг народу” не буде жодного мера, це не ознака поразки. Вони можуть виграти вибори мерів в одному, максимум в двох містах чи обласних центрах.

“Головне – провести свої фракції по всій країні в місцеві ради, а далі спробувати отримати посади. Або голів обласних рад, секретарів міських рад, або заступників. Не по всій країні, безумовно, але у значній кількості регіонів. Мета “Слуги народу” не виграти вибори, а увійти у місцеву владу”, - додав Фесенко.

Також він наголосив, що проблеми у фракції можуть початися у випадку, якщо її почнуть розколювати ззовні.

“Якщо почнуть грати проти “Слуги народу”, розколювати ззовні і зсередини інші політичні сили, а це можуть робити в першу чергу Коломойський. Він спробує спровокувати політичну кризу і переформатувати парламентську більшість, або спровокувати передчасні парламентські вибори. До нього можуть підключитися й інші олігархи - в залежності від стосунків з Президентом, тут питання, – Ахметов, в меншій мірі Пінчук. Ахметов особливо – які будуть стосунки з Президентом, чи потрібно йому буде грати на політичну кризу. Я думаю, що ні. Бо він тоді може втратити уряд. Тому головний, хто буде грати на розхитування ситуації, це Коломойський”, - додав політолог.

За його словами, якщо буде розкол фракції, то великий ризик передчасних парламентський виборів. А це означатиме, що абсолютна більшість “слуг народу” втратить депутатський мандат.

“Висновок дуже простий – їм це не вигідно. Тому, з високою вірогідністю, абсолютна більшість депутатів від “Слуги народу”, не менше 170 депутатів, будуть зберігати лояльність Президенту. Тобто, масового виходу з фракції не буде. Єдине, що можливо, ризикована гра Коломойського. Він може спробувати вивезти з фракції від 10 до 20 осіб. Це виклик буде, але теж є нюанси – вийти можуть мажоритарники”, - додав Фесенко.

На думку політолога, теоретично з фракції можуть вийти 10 нардепів, близьких до Коломойскього, але цього буде не достатньо, щоб провокувати політичну кризу. А вивести 20 і більше - це вже важкувато.

“Тому, на мій погляд, вірогідність розколу фракції, або масового виходу депутатів з фракції, вона є мінімальною. Ризик є, але депутатам не вигідно. Що можливо – може виникнути не розкол у фракції, а погіршиться дисципліна у фракції”, - підсумував політолог.

Нагадаємо, голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко заявив, що за результатами паралельного підрахунку 49% дільниць, який проводить партія “Слуга народу”, політична сила посідає перше місце на місцевих виборах до обласних і районних рад.