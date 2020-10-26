Паралельні підрахунки: Корнієнко заявив, що "слуги" лідирують на виборах до обласних і районних рад

“Хотілось би розповісти про наш паралельний підрахунок. У нас є певні проміжні результати — це рейтинг до обласних рад. 49% протоколів оброблено... і, за цією статистикою, “Слуга народу” займає перше місце до обласних рад — 20%, далі йде “Європейська солідарність”, ОПЗЖ, "Батьківщина"...Щодо районних рад у нас трошки нижчий відсоток, але ми все одно лідируємо...“, — розповів Корнієнко.

Так, партія “Слуга народу” повідомляє, що результати такі:

• Обласні ради — 20%.

• Районні ради — 17%.

• Голови громад — 146, або ж 15% (інформація з 17 опрацьованих областей).

Окрім того, за паралельним підрахунком, на довиборах до Ради у 208 окрузі (Чернігівська область) кандидат від партії “Слуга Народу” Анатолій Гунько випереджає свого конкурента на близько 1400 голосів.

Нагадаємо, заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук, заявила, що потрібно зробити мажоритарникам роботу над помилками щодо результатів виборів по Києву та іншим великим містам.

Як повідомлялося, явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.