Паралельні підрахунки: Корнієнко заявив, що "слуги" лідирують на виборах до обласних і районних рад

ukru
18:42 • 702 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 14180 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 57158 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 104006 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 111539 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 113656 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 145552 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124408 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124209 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123627 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 74512 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 86117 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 102735 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 101498 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 73776 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 56789 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 73776 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 63638 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 145554 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 113211 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 42707 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 52134 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 106090 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 124550 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124049 перегляди
Актуальне
Паралельні підрахунки: Корнієнко заявив, що "слуги" лідирують на виборах до обласних і районних рад

Паралельні підрахунки: Корнієнко заявив, що "слуги" лідирують на виборах до обласних і районних рад

Київ • УНН

 • 19745 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За результатами паралельного підрахунку 49% дільниць, який проводить партія “Слуга Народу”, політична сила посідає перше місце на місцевих виборах до обласних і районних рад. Про це заявив голова партії “Слуга Народу” Олександр Корнієнко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Хотілось би розповісти про наш паралельний підрахунок. У нас є певні проміжні результати — це рейтинг до обласних рад. 49% протоколів оброблено... і, за цією статистикою, “Слуга народу” займає перше місце до обласних рад — 20%, далі йде “Європейська солідарність”, ОПЗЖ, "Батьківщина"...Щодо районних рад у нас трошки нижчий відсоток, але ми все одно лідируємо...“, — розповів Корнієнко.

Так, партія “Слуга народу” повідомляє, що результати такі:
• Обласні ради — 20%.
• Районні ради — 17%.
• Голови громад — 146, або ж 15% (інформація з 17 опрацьованих областей).

Окрім того, за паралельним підрахунком, на довиборах до Ради у 208 окрузі (Чернігівська область) кандидат від партії “Слуга Народу” Анатолій Гунько випереджає свого конкурента на близько 1400 голосів.

Нагадаємо, заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук, заявила, що потрібно зробити мажоритарникам роботу над помилками щодо результатів виборів по Києву та іншим великим містам.

Як повідомлялося, явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92