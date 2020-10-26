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Параллельные подсчеты: Корниенко заявил, что "слуги" лидируют на выборах в областные и районные советы

Параллельные подсчеты: Корниенко заявил, что "слуги" лидируют на выборах в областные и районные советы

Киев  •  УНН

 • 19741 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. По результатам параллельного подсчета 49% участков, который проводит партия "Слуга народа", политическая сила занимает первое место на местных выборах в областные и районные советы. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Хотелось бы рассказать о нашем параллельном подсчете. У нас есть определенные промежуточные результаты - это рейтинг в областные советы. 49% протоколов обработано ... и, по этой статистике, "Слуга народа" занимает первое место в областные советы - 20%, далее следует "Европейская солидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" ... Относительно районных советов у нас немножко ниже процент, но мы все равно лидируем ...", - рассказал Корниенко.

Так, партия "Слуга народа" сообщает, что результаты такие:
• Областные советы - 20%.
• Районные советы - 17%.
• Председатели общин - 146, или 15% (информация с 17 обработанных областей).

Кроме того, по параллельному подсчету, на довыборах в Раду в 208 округе (Черниговская область) кандидат от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько опережает своего конкурента на около 1400 голосов.

Напомним, заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, заявила, что нужно сделать мажоритарщикам работу над ошибками по результатам выборов по Киеву и другим большим городам.

Как сообщалось, явка избирателей на очередных местных выборов 25 октября составила 36,88%.

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