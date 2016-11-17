Проблемы очистки дна приводят к закрытию крупных украинских портов - Техморгидрострой

“У каждого порта есть так называемая карта глубин. Благодаря ей рассчитывается, какого дедвейта суда могут заходить в порт. И дноуглубление в данном случае имеет решающее значение. Порты нуждаются в нем на постоянной основе. То есть результат этих работ не держится вечно. Но без их проведения, кое-где со временем пропадает возможность принимать суда в принципе. Близлежащая к порту акватория — это сооружение. Геометрическое, искусственно созданное человеком. Но со временем происходит его износ, что приводит к потере паспортных данных. Так по нисходящей, потери могут составить 10 процентов потенциала, а где-то — намного больше”, — сообщил А.Буштрук.

Эксперт заявил, что в случае, если ежегодная проверка зафиксировала ухудшение карты дна, то тоннаж кораблей, допускаемых в порт уменьшается, например со 100 тыс тонн опускается до 80 и тд.

“И есть примеры, когда порты просто прекращают существование или по крайней мере полноценное функционирование. Такие как Гениченск, Усть-Дунайск, Килия, Рени. Если сейчас туда зайдет плавсредство, оно просто не дойдет до порта, став на мели в акватории. Если перевести это в деньги — соответствующие потери. Порт принимал, условно товаров на 10 миллиардов. Со временем на 8, 5, 2 и вплоть до нуля. Так происходит не везде, конечно, но и такое возможно. А это — прямой ущерб для страны”, — подытожил Алексей Биштрук.

“Техморгидрострой Николаев” — украинская дноуглубительная компания. Работает с 2010 года. За 6 лет провела работы во многих портах общим объемом в 7 миллионов кубических метров грунта. Сейчас продолжает работу в Бердянском и Мариупольском портах общим объемом в 2 миллиона кубических метров.