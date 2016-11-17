Проблемы очистки дна приводят к закрытию крупных украинских портов - Техморгидрострой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. От углубления дна зависит максимальный вес судна, которое может принять порт: чем меньше глубина, тем меньше тоннаж судна и из-за отсутствия своевременного дноуглубления многие порты в Украине прекращают свое существование. Об этом заявил директор украинской дноуглубительной компании “Техморгидрострой Николаев” Алексей Буштрук, передает УНН.
“У каждого порта есть так называемая карта глубин. Благодаря ей рассчитывается, какого дедвейта суда могут заходить в порт. И дноуглубление в данном случае имеет решающее значение. Порты нуждаются в нем на постоянной основе. То есть результат этих работ не держится вечно. Но без их проведения, кое-где со временем пропадает возможность принимать суда в принципе. Близлежащая к порту акватория — это сооружение. Геометрическое, искусственно созданное человеком. Но со временем происходит его износ, что приводит к потере паспортных данных. Так по нисходящей, потери могут составить 10 процентов потенциала, а где-то — намного больше”, — сообщил А.Буштрук.
Эксперт заявил, что в случае, если ежегодная проверка зафиксировала ухудшение карты дна, то тоннаж кораблей, допускаемых в порт уменьшается, например со 100 тыс тонн опускается до 80 и тд.
“И есть примеры, когда порты просто прекращают существование или по крайней мере полноценное функционирование. Такие как Гениченск, Усть-Дунайск, Килия, Рени. Если сейчас туда зайдет плавсредство, оно просто не дойдет до порта, став на мели в акватории. Если перевести это в деньги — соответствующие потери. Порт принимал, условно товаров на 10 миллиардов. Со временем на 8, 5, 2 и вплоть до нуля. Так происходит не везде, конечно, но и такое возможно. А это — прямой ущерб для страны”, — подытожил Алексей Биштрук.
“Техморгидрострой Николаев” — украинская дноуглубительная компания. Работает с 2010 года. За 6 лет провела работы во многих портах общим объемом в 7 миллионов кубических метров грунта. Сейчас продолжает работу в Бердянском и Мариупольском портах общим объемом в 2 миллиона кубических метров.