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Проблеми очищення дна призводять до закриття великих українських портів - Техморгідробуд

Проблеми очищення дна призводять до закриття великих українських портів - Техморгідробуд

Київ • УНН

 • 6062 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Від поглиблення дна залежить максимальна вага судна, яке може прийняти порт: чим менше глибина, тим менше тоннаж судна і через відсутність своєчасного днопоглиблення багато порти в Україні припиняють своє існування. Про це заявив директор української днопоглиблювальної компанії "Техморгідрострой Миколаїв" Олексій Буштрук, передає УНН.

"У кожного порту є так звана карта глибин. Завдяки їй розраховується, якого дедвейту судна можуть заходити в порт. І днопоглиблення в даному випадку має вирішальне значення. Порти мають потребу в ньому на постійній основі. Тобто результат цих робіт не тримається вічно. Але без їх проведення, подекуди з часом пропадає можливість приймати судна в принципі. Прилегла до порту акваторія - це спорудження. Геометричне, штучно створене людиною. Але з часом відбувається його знос, що призводить до втрати паспортних даних. Так по низхідній, втрати можуть скласти 10 відсотків потенціалу, а десь - набагато більше ", - повідомив А.Буштрук.

Експерт заявив, що в разі, якщо щорічна перевірка зафіксувала погіршення карти дна, то тоннаж кораблів, що допускаються в порт зменшується, наприклад з 100 тис тонн опускається до 80 і тд.

"І є приклади, коли порти просто припиняють існування або принаймні повноцінне функціонування. Такі як Геніченск, Усть-Дунайськ, Кілія, Рені. Якщо зараз туди зайде плавзасіб, воно просто не дійде до порту, ставши на мілині в акваторії. Якщо перевести це в гроші - відповідні втрати. Порт брав, умовно товарів на 10 мільярдів. Згодом на 8, 5, 2 і аж до нуля. Так відбувається не скрізь, звичайно, але і таке можливо. А це - прямий збиток для країни ", - підсумував Олексій Біштрук.

"Техморгідрострой Миколаїв" - українська днопоглиблювальна компанія. Працює з 2010 року. За 6 років провела роботи в багатьох портах загальним обсягом в 7 мільйонів кубічних метрів грунту. Зараз продовжує роботу в Бердянському і Маріупольському портах загальним обсягом в 2 мільйони кубічних метрів.

Українські Національні Новини

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