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“Проблема россии – это IQ. Его нет” – Подоляк

“Проблема россии – это IQ. Его нет” – Подоляк

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. россия, как и СССР, живет в реальности, где не приветствуется интеллектуальная конкуренция и индивидуальность. В этой стране существует “концепция лагеря, где половина – надзиратели, а половина – осужденные”. Об этом в эфире телеканала FREEDOM сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

Цитата

«Проблема россии – это IQ. Его нету. Обычное примитивное государство, которое еще и в Советском Союзе. Собственно, советский союз мог существовать, когда имеешь низкий IQ, потому что коллективизм не предполагает индивидуальность. Он предполагает, что вы будете стираться среди таких же, как вы. Вы будете незаметны, серы и молчать. Россия и Советский Союз, как ее предшественник, всегда живет внутри лагеря. Это концепция россии, где половина – надзиратели, а половина – осужденные. Потом они меняются местами и это вечная ротация. Они не приветствуют интеллектуальную конкуренцию и боятся людей, которые умеют думать», – сообщил Подоляк.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью dpa заявил, что отношения стран мира с россией будут зависеть от действий страны-агрессора в будущем. Он добавил, что "трудно представить", что Запад снова станет зависимым от российских энергоносителей.

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