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Какими будут отношения с россией в будущем, зависит от ее действий - Столтенберг

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью dpa заявил, что отношения стран мира с россией будут зависеть от действий страны-агрессора в будущем. Он добавил, что "трудно представить", что Запад снова станет зависимым от российских энергоносителей, пишет УНН.

Цитата

"Ничто не будет таким, как раньше. Прекращение войны не может означать полного возвращения к нормальной жизни. От действий россии будет зависеть, какими будут отношения с россией в будущем", - заявил Генсек.

Детали

По словам Столтенберга, "трудно представить", что западные страны снова окажутся "столь зависимыми от таких важных стратегических товаров, как энергия". Он добавил, что эта зависимость создала точки атаки, которые пытается использовать страна-агрессор для того, чтобы заставить страны НАТО прекратить поддержку Украины.

Напомним

13 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет возобновить экономическое сотрудничество с россией после окончания войны в Украине.

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