Якими будуть відносини з росією у майбутньому, залежить від її дій - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю dpa заявив, що відносини країн світу з росією залежатимуть від дій країни-агресорки в майбутньому. Він додав, що "важко уявити", що Захід знову стане залежним від російських енергоносіїв, пише УНН.
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"Ніщо не буде таким, як раніше. Припинення війни не може означати повного повернення до нормального життя. Від дій росії буде залежати, якими будуть відносини з росією в майбутньому", - заявив Генсек.
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За словами Столтенберга, "важко уявити", що західні країни знову опиняться "настільки залежними від таких важливих стратегічних товарів, як енергія". Він додав, що ця залежність створила точки атаки, які наразі намагається використати країна-агресорка для того, щоб змусити країни НАТО припинити підтримку України.
Нагадаємо
13 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що хоче відновити економічне співробітництво з росією після закінчення війни в Україні.