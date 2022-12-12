Шольц хоче відновити економічну співпрацю з Росією після закінчення війни

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"Росії, яка завершила війну, також буде потрібен шанс відновити економічну співпрацю в інший час", - заявив Олаф Шольц перед Німецьким економічним комітетом зі східноєвропейських економічних відносин у Берліні.

"Наразі відносини, які у нас є, скорочуються, скорочуються, скорочуються. Зараз ми посилюємо санкції. Однак і після війни Росія залишиться найбільшою країною на європейському континенті. Тому дуже важливо, щоб ми підготувалися до цього часу", – додав він.

При цьому Шольц не назвав конкретних прикладів такої "підготовки". Раніше німецькі політики, зокрема прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер (ХДС), закликали, зокрема, повернутися до російського газу після війни.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у понеділок, що економічна співпраця між Німеччиною та росією може знову стати можливою, якщо кремль припинить війну в Україні.

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