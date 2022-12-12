Шольц хоче відновити економічну співпрацю з Росією після закінчення війни
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче відновити економічне співробітництво з Росією після закінчення війни в Україні.
Про це пише УНН з посиланням на німецьке видання Die Zeit.
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"Росії, яка завершила війну, також буде потрібен шанс відновити економічну співпрацю в інший час", - заявив Олаф Шольц перед Німецьким економічним комітетом зі східноєвропейських економічних відносин у Берліні.
"Наразі відносини, які у нас є, скорочуються, скорочуються, скорочуються. Зараз ми посилюємо санкції. Однак і після війни Росія залишиться найбільшою країною на європейському континенті. Тому дуже важливо, щоб ми підготувалися до цього часу", – додав він.
При цьому Шольц не назвав конкретних прикладів такої "підготовки". Раніше німецькі політики, зокрема прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер (ХДС), закликали, зокрема, повернутися до російського газу після війни.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у понеділок, що економічна співпраця між Німеччиною та росією може знову стати можливою, якщо кремль припинить війну в Україні.
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