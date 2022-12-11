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Канцлер Німеччини Шольц заявив, що продовжить переговори з путіним

Канцлер Німеччини Шольц заявив, що продовжить переговори з путіним

Київ • УНН

 • 695618 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що продовжить переговори з президентом путіним у рамках зусиль щодо припинення війни в Україні, пише УНН посилаючись на DW.

Цитата

«У нас зовсім різні думки. Тим не менш, я продовжуватиму з ним спілкуватися, тому що хочу пережити той момент, коли можна вийти з ситуації (війни - ред.). А це неможливо, якщо не говорити один з одним», - сказав Шольц на виступі у німецькому місті Потсдам.

Нагадавши, що його телефонні розмови з путіним завжди ввічливі, а іноді й німецькою мовою, Шольц сказав: «Він просто хоче силоміць завоювати частину української території. Це так, незважаючи на великі втрати росіян, які можуть сягати 100 000 людей».

Доповнення

Востаннє Шольц розмовляв із путіним 2 грудня та засудив російські авіаудари по цивільній інфраструктурі в Україні. Він також знову закликав до дипломатичного вирішення війни.

Шольц провів кілька телефонних розмов із путіним з 24 лютого. Ці контакти викликали деяку критику, але канцлер Німеччини каже, що переговори необхідні для припинення війни.

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