Канцлер Німеччини Шольц заявив, що продовжить переговори з путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що продовжить переговори з президентом путіним у рамках зусиль щодо припинення війни в Україні, пише УНН посилаючись на DW.
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«У нас зовсім різні думки. Тим не менш, я продовжуватиму з ним спілкуватися, тому що хочу пережити той момент, коли можна вийти з ситуації (війни - ред.). А це неможливо, якщо не говорити один з одним», - сказав Шольц на виступі у німецькому місті Потсдам.
Нагадавши, що його телефонні розмови з путіним завжди ввічливі, а іноді й німецькою мовою, Шольц сказав: «Він просто хоче силоміць завоювати частину української території. Це так, незважаючи на великі втрати росіян, які можуть сягати 100 000 людей».
Доповнення
Востаннє Шольц розмовляв із путіним 2 грудня та засудив російські авіаудари по цивільній інфраструктурі в Україні. Він також знову закликав до дипломатичного вирішення війни.
Шольц провів кілька телефонних розмов із путіним з 24 лютого. Ці контакти викликали деяку критику, але канцлер Німеччини каже, що переговори необхідні для припинення війни.