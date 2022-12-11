Канцлер Германии Шольц заявил, что продолжит переговоры с путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит переговоры с президентом путиным в рамках усилий по прекращению войны в Украине, пишет УНН ссылаясь на DW.
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«У нас совершенно разные мнения. Тем не менее, я буду продолжать с ним общаться, потому что хочу пережить тот момент, когда можно выйти из ситуации (войны – ред.). А это невозможно, если не говорить друг с другом», - сказал Шольц на выступлении в немецком городе Потсдам.
Напомнив, что его телефонные разговоры с путиным всегда вежливы, а иногда и на немецком языке, Шольц сказал: «Он просто хочет насильно завоевать часть украинской территории. Это так, несмотря на большие потери россиян, которые могут достигать 100 000 человек».
Дополнение
В последний раз Шольц разговаривал с путиным 2 декабря и осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре в Украине. Он также снова призвал к дипломатическому решению войны.
Шольц провел несколько телефонных разговоров с путиным с 24 февраля. Эти контакты вызвали некоторую критику, но канцлер Германии говорит, что переговоры необходимы для прекращения войны.