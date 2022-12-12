Шольц хочет возобновить экономическое сотрудничество с Россией после войны

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“России, завершившей войну, также потребуется шанс возобновить экономическое сотрудничество в другое время”, — заявил Олаф Шольц перед Немецким экономическим комитетом по восточноевропейским экономическим отношениям в Берлине.

“Пока отношения, которые у нас есть, сокращаются, сокращаются, сокращаются. Сейчас мы усиливаем санкции. Однако и после войны Россия останется крупнейшей страной на европейском континенте. Поэтому очень важно, чтобы мы подготовились к этому времени”, — добавил он.

При этом Шольц не назвал конкретных примеров такой “подготовки”. Ранее немецкие политики, в том числе премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС), призвали, в частности, вернуться к российскому газу после войны.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что экономическое сотрудничество между Германией и россией может снова стать возможным, если кремль прекратит войну в Украине.

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