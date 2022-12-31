“Проблема Росії – це IQ. Його немає” – Подоляк

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«Проблема росії – це IQ. Його немає. Звичайна примітивна держава, яка ще й у Радянському Союзі. Власне, Радянський Союз міг існувати, коли маєш низький IQ, тому що колективізм не передбачає індивідуальності. Він припускає, що ви будете стиратися серед таких же, як ви. Ви будете непомітні, сірі та мовчатимете. росія та Радянський Союз, як її попередник, завжди живуть усередині табору. Це концепція росії, де половина – наглядачі, а половина – засуджені. Потім вони міняються місцями, і це вічна ротація. Вони не вітають інтелектуальної конкуренції і бояться людей, які вміють думати», – повідомив Подоляк.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю dpa заявив, що відносини країн світу з росією будуть залежати від дій країни-агресора в майбутньому. Він додав, що "важко уявити", що Захід знову стане залежним від російських енергоносіїв.



