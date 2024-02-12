"Призрак Бельбека" не дает покоя: Гуменюк о постоянных маневрах в оккупированном Крыму
Киев • УНН
Оккупанты постоянно маневрируют в Крыму, перераспределяя свои системы противовоздушной обороны и запасы боеприпасов из-за того, что украинские войска делают "дыры" в их позициях и знают их местонахождение.
Оккупанты проводят постоянные маневры в Крыму, чтобы перераспределить систему противовоздушной защиты. Об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" в эфире "Мы-Украина" Наталья Гуменюк, передает УНН.
"Маневры их направлены больше на то, чтобы перераспределить систему противовоздушной защиты, потому что наделали мы им "дыр". Кроме того, есть необходимость перераспределить запасы боеприпасов, которые у них накоплены, потому что понимают, что локации нам известны. И очень неспокойно и для воздушной компоненты - "призрак Бельбека" не дает покоя и другим локациям", - отметила Гуменюк.
Напомним
Как сообщила Гуменюк, оккупантам все сложнее набирать контингент для будущих штурмов и 70% потерь от штурмовых групп рф - это очень мощный результат для тех условий в которых украинские воины держат плацдарм на левом берегу Херсонщины.
"Призрак Бельбека" не дает покоя: Гуменюк о постоянных маневрах в оккупированном Крыму
Оккупанты постоянно маневрируют в Крыму, перераспределяя свои системы противовоздушной обороны и запасы боеприпасов из-за того, что украинские войска делают "дыры" в их позициях и знают их местонахождение.
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