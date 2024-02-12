"Призрак Бельбека" не дает покоя: Гуменюк о постоянных маневрах в оккупированном Крыму

Оккупанты проводят постоянные маневры в Крыму, чтобы перераспределить систему противовоздушной защиты. Об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" в эфире "Мы-Украина" Наталья Гуменюк, передает УНН.

"Маневры их направлены больше на то, чтобы перераспределить систему противовоздушной защиты, потому что наделали мы им "дыр". Кроме того, есть необходимость перераспределить запасы боеприпасов, которые у них накоплены, потому что понимают, что локации нам известны. И очень неспокойно и для воздушной компоненты - "призрак Бельбека" не дает покоя и другим локациям", - отметила Гуменюк.

Напомним

Как сообщила Гуменюк, оккупантам все сложнее набирать контингент для будущих штурмов и 70% потерь от штурмовых групп рф - это очень мощный результат для тех условий в которых украинские воины держат плацдарм на левом берегу Херсонщины.