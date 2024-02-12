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"Призрак Бельбека" не дает покоя: Гуменюк о постоянных маневрах в оккупированном Крыму

"Призрак Бельбека" не дает покоя: Гуменюк о постоянных маневрах в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 19:36  •  1898 просмотра

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Оккупанты постоянно маневрируют в Крыму, перераспределяя свои системы противовоздушной обороны и запасы боеприпасов из-за того, что украинские войска делают "дыры" в их позициях и знают их местонахождение.

Оккупанты проводят постоянные маневры в Крыму, чтобы перераспределить систему противовоздушной защиты. Об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" в эфире "Мы-Украина" Наталья Гуменюк, передает УНН.

"Маневры их направлены больше на то, чтобы перераспределить систему противовоздушной защиты, потому что наделали мы им "дыр". Кроме того, есть необходимость перераспределить запасы боеприпасов, которые у них накоплены, потому что понимают, что локации нам известны. И очень неспокойно и для воздушной компоненты - "призрак Бельбека" не дает покоя и другим локациям", - отметила Гуменюк.

Напомним

Как сообщила Гуменюк, оккупантам все сложнее набирать контингент для будущих штурмов и 70% потерь от штурмовых групп рф - это очень мощный результат для тех условий в которых украинские воины держат плацдарм на левом берегу Херсонщины.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
krymКрым
khersonХерсон
"Привид Бельбеку" не дає спокою: Гуменюк про постійні маневри в окупованому Криму
The "ghost of Belbek" does not give rest: Humeniuk on constant maneuvers in the occupied Crimea
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