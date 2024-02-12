"Привид Бельбеку" не дає спокою: Гуменюк про постійні маневри в окупованому Криму
Київ • УНН
Окупанти постійно маневрують у Криму, перерозподіляючи свої системи протиповітряної оборони та запаси боєприпасів через те, що українські війська роблять "дірки" в їхніх позиціях і знають їхнє місцезнаходження.
Окупанти проводять постійні маневри у Криму, щоб перерозподілити систему протиповітряного захисту. Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" в ефірі "Ми-Україна" Наталія Гуменюк, передає УНН.
"Маневри їхні спрямовані більш на те, щоб перерозподілити систему протиповітряного захисту, тому що наробили ми їм "дірок". Крім того, є потреба перерозподілити запаси боєприпасів, які в них накопичені, бо розуміють, що локації нам відомі. І дуже неспокійно і для повітряної компоненти – "привид Бельбеку" не дає спокою і іншим локаціям", – зазначила Гуменюк.
Нагадаємо
Як повідомила Гуменюк, окупантам все складніше набирати контингент для майбутніх штурмів і 70% втрат від штурмових груп рф – це дуже потужний результат для тих умов в яких українські воїни тримають плацдарм на лівому березі Херсонщини.