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"Привид Бельбеку" не дає спокою: Гуменюк про постійні маневри в окупованому Криму

"Привид Бельбеку" не дає спокою: Гуменюк про постійні маневри в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 29948 перегляди

Окупанти постійно маневрують у Криму, перерозподіляючи свої системи протиповітряної оборони та запаси боєприпасів через те, що українські війська роблять "дірки" в їхніх позиціях і знають їхнє місцезнаходження.

Окупанти проводять постійні маневри у Криму, щоб перерозподілити систему протиповітряного захисту. Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" в ефірі "Ми-Україна" Наталія Гуменюк, передає УНН.

"Маневри їхні спрямовані більш на те, щоб перерозподілити систему протиповітряного захисту, тому що наробили ми їм "дірок". Крім того, є потреба перерозподілити запаси боєприпасів, які в них накопичені, бо розуміють, що локації нам відомі. І дуже неспокійно і для повітряної компоненти – "привид Бельбеку" не дає спокою і іншим локаціям", – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо

Як повідомила Гуменюк, окупантам все складніше набирати контингент для майбутніх штурмів і 70% втрат від штурмових груп рф – це дуже потужний результат для тих умов в яких українські воїни тримають плацдарм на лівому березі Херсонщини.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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