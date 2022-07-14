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Присвоили 43 млн грн для ВСУ на амуницию, форму и продукты: полиция сообщила о подозрении группе дельцов

Присвоили 43 млн грн для ВСУ на амуницию, форму и продукты: полиция сообщила о подозрении группе дельцов

Киев • УНН

 • 107460 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Национальная полиция сообщила о подозрении преступной группе, присвоившей 43 млн грн при закупке товаров для нужд Вооруженных сил Украины. Злоумышленники перечислили средства, полученные от государства, на счета подконтрольных им лиц, а затем легализовали их, указали в полиции, передает УНН.

Цитата

"Директор субъекта хозяйственной деятельности заключил несколько договоров с Министерством обороны Украины на закупку товаров военного назначения. В частности, защитной амуниции, форменной одежды и обуви, а также пищевых наборов. Однако большую часть полученных средств фигурант и два его сообщника перечисляли на счета физических лиц-предпринимателей как оплату за юридически-консультационные услуги. Для утаивания преступных действий злоумышленники вносили в официальные документы завышенную стоимость заказа на товары военного назначения. По такой схеме в течение двух месяцев злоумышленники присвоили 43 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Детали 

Следователи ГСУ Нацполиции директору субъекта хозяйственной деятельности и двум его сообщникам объявили подозрения. Преступной группе инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Кроме того, для возмещения нанесенного ущерба наложен арест на счета и корпоративные права лиц и предприятий, задействованных в преступной схеме.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия по документированию фактов совершения указанными фигурантами уголовных правонарушений при выполнении заключенных с Министерством обороны Украины договоров на общую сумму 1,7 млрд грн.

Дополнение 

Перед судом предстанет эксзамначальника отделения АО "Укрпочта", которая завладела почтовыми марками на 800 тыс. грн.

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