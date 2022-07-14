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Привласнили 43 млн грн для ЗСУ на амуніцію, форму та харчі: поліція повідомила про підозру групі ділків

Привласнили 43 млн грн для ЗСУ на амуніцію, форму та харчі: поліція повідомила про підозру групі ділків

Київ • УНН

 • 107460 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Національна поліція повідомила про підозру злочинній групі, яка привласнила 43 млн грн під час закупівлі товарів для потреб Збройних сил України. Зловмисники перерахували кошти, отримані від держави, на рахунки підконтрольних їм осіб, а потім легалізували їх, вказали у поліції, передає УНН.

Цитата

«Директор суб’єкта господарської діяльності уклав кілька договорів із Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення. Зокрема – захисної амуніції, форменого одягу та взуття, а також харчових наборів. Однак більшу частину отриманих коштів фігурант та двоє його спільників перераховували на рахунки фізичних осіб-підприємців як оплату за юридично-консультаційні послуги. Для приховування злочинних дій зловмисники вносили до офіційних документів завищену вартість замовлення на товари військового призначення. За такою схемою упродовж двох місяців зловмисники привласнили 43 мільйони гривень», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Наразі слідчі ГСУ Нацполіції директору суб’єкта господарської діяльності та двом його спільникам оголосили підозри. Злочинній групі інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Крім того, для відшкодування завданих збитків накладено арешт на рахунки та корпоративні права осіб та підприємств, задіяних у злочинній схемі.

Наразі проводяться слідчі та процесуальні дії для документування фактів вчинення вказаними фігурантами кримінальних правопорушень під час виконання укладених з Міністерством оборони України договорів на загальну суму 1,7 млрд грн.

Доповнення 

Перед судом постане ексзаступниця начальника відділення АТ "Укрпошта", яка заволоділа поштовими марками на 800 тис. грн.

Українські Національні Новини

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