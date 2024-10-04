ПриватБанк снова будет пытаться продать с аукциона третий по площади ТЦ в Днепре

ukenru
Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
  •  28145 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
  •  50436 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
  •  56967 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
  •  74377 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
  •  76728 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
  •  70032 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  116203 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123112 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  123625 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124122 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг атаковал Николаевскую область: удары по Куцурубской громаде и Очакову

Враг атаковал Николаевскую область: удары по Куцурубской громаде и Очакову

  •  36998 просмотра
Оккупанты утром атаковали Запорожскую область: есть повреждения

Оккупанты утром атаковали Запорожскую область: есть повреждения

  •  33554 просмотра
Дожди и до 26° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и до 26° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  20139 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

  •  27590 просмотра
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

  •  19113 просмотра
публикации
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

  •  19113 просмотра
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

  •  119418 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

3 октября 2024, 09:44  •  132981 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

3 октября 2024, 09:39  •  129904 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

3 октября 2024, 06:20  •  139303 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

  •  2104 просмотра
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  105468 просмотра
Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

  •  81287 просмотра
Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

  •  82298 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября 2024, 03:03  •  117351 просмотра
Актуальное
ПриватБанк снова будет пытаться продать с аукциона третий по площади ТЦ в Днепре

ПриватБанк снова будет пытаться продать с аукциона третий по площади ТЦ в Днепре

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 13:36  •  3448 просмотра

Read in English

ПриватБанк снова попытается продать ТЦ "Приозерный" в Днепре на аукционе СЕТАМ. Стартовая цена снижена до 352,7 млн грн, торги запланированы на 16 октября 2024 года.

ПриватБанк уже в третий раз выставил на продажу торговый центр "Приозерный" в Днепре. Торги состоятся на платформе СЕТАМ. Об этом сообщила пресс-служба банка, пишет УНН.

Детали

Аукцион должен пройти 16 октября 2024 года. Стартовая цена составляет 352,7 млн грн с НДС, что на 77,3 млн грн или 18% меньше предыдущей. Гарантийный взнос для участия составляет 5% от начальной цены продажи имущества (17,6 млн грн), который будет зачислен в цену продажи.

Добавим

Третий по величине торговый центр Днепра "Приозерный" был предметом ипотеки по кредитным обязательствам ряда компаний, связанных с бывшим топ-менеджментом ПриватБанка. Он перешел в собственность банка перед его национализацией в 2016 году.

Напомним

Предыдущий аукцион по продаже "Приозерного" должен был состояться 28 августа, тогда стартовая цена лота составляла 430 млн гривен с НДС, а гарантийный взнос для участия в торгах составлял 21,5 млн гривен.

А впервые ПриватБанк еще в январе 2021 года выставлял на аукцион ТЦ "Приозерный" площадью 32,4 тысяч квадратных метров и прилегающие 12 участков общей площадью 3,64 тысячи квадратных метров. Стартовая цена тогда составляла 518 млн грн. Торги тогда не состоялись, а вскоре по иску бывшего владельца суд наложил арест на ТЦ.

На следующей неделе Коломойский снова попытается вернуть себе ПриватБанк26 июля 2024, 17:30 • 43065 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Экономика
privatbankПриватБанк
dneprДнепр
ukrainaУкраина