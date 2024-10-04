ПриватБанк снова будет пытаться продать с аукциона третий по площади ТЦ в Днепре

ПриватБанк уже в третий раз выставил на продажу торговый центр "Приозерный" в Днепре. Торги состоятся на платформе СЕТАМ. Об этом сообщила пресс-служба банка, пишет УНН.

Детали

Аукцион должен пройти 16 октября 2024 года. Стартовая цена составляет 352,7 млн грн с НДС, что на 77,3 млн грн или 18% меньше предыдущей. Гарантийный взнос для участия составляет 5% от начальной цены продажи имущества (17,6 млн грн), который будет зачислен в цену продажи.

Добавим

Третий по величине торговый центр Днепра "Приозерный" был предметом ипотеки по кредитным обязательствам ряда компаний, связанных с бывшим топ-менеджментом ПриватБанка. Он перешел в собственность банка перед его национализацией в 2016 году.

Напомним

Предыдущий аукцион по продаже "Приозерного" должен был состояться 28 августа, тогда стартовая цена лота составляла 430 млн гривен с НДС, а гарантийный взнос для участия в торгах составлял 21,5 млн гривен.

А впервые ПриватБанк еще в январе 2021 года выставлял на аукцион ТЦ "Приозерный" площадью 32,4 тысяч квадратных метров и прилегающие 12 участков общей площадью 3,64 тысячи квадратных метров. Стартовая цена тогда составляла 518 млн грн. Торги тогда не состоялись, а вскоре по иску бывшего владельца суд наложил арест на ТЦ.

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