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ПриватБанк знову намагатиметься продати з аукціону третій за площею ТЦ у Дніпрі

ПриватБанк знову намагатиметься продати з аукціону третій за площею ТЦ у Дніпрі

Київ • УНН

 • 14594 перегляди

ПриватБанк знову спробує продати ТЦ "Приозерний" у Дніпрі на аукціоні СЕТАМ. Стартова ціна знижена до 352,7 млн грн, торги заплановані на 16 жовтня 2024 року.

ПриватБанк вже втретє виставив на продаж торгівельний центр "Приозерний" у Дніпрі. Торги відбудуться на платформі СЕТАМ. Про це повідомила пресслужба банку, пише УНН.

Деталі

Аукціон має пройти 16 жовтня 2024 року. Стартова ціна складає 352,7 млн грн з ПДВ, що на 77,3 млн грн або 18% менше за попередню. Гарантійний внесок для участі становить 5% від початкової ціни продажу майна (17,6 млн грн), який буде зараховано до ціни продажу.

Додамо

Третій за розміром торгівельний центр Дніпра "Приозерний" був предметом іпотеки за кредитними зобов'язаннями низки компаній, пов'язаних з колишнім топ-менеджментом ПриватБанку. Він перейшов у власність банку перед його націоналізацією у 2016 році.

Нагадаємо

Попередній аукціон з продажу "Приозерного" мав відбутися 28 серпня, тоді стартова ціна лота складала 430 млн гривень з ПДВ, а гарантійний внесок для участі у торгах становив 21,5 млн гривень.

А вперше ПриватБанк ще у січні 2021 року виставляв аукціон ТЦ "Приозерний" площею 32,4 тисяч квадратних метрів і прилеглі 12 ділянок загальною площею 3,64 тисячі квадратних метрів. Стартова ціна тоді становила 518 млн грн. Торги тоді не відбулися, а незабаром за позовом колишнього власника суд наклав арешт на ТЦ.

Наступного тижня Коломойський знову спробує повернути собі ПриватБанк26.07.24, 20:30 • 43597 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Економіка
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