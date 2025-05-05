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ПриватБанк продает квартиру в Днепре вместе с жильцами: покупатель должен выселить их самостоятельно

Киев • УНН

 • 1758 просмотра

ПриватБанк выставил на аукцион 7-комнатную квартиру в Днепре, но покупатель должен сам выселить должника. Цену снизят почти вдвое, торги состоятся 7 мая.

ПриватБанк продает квартиру в Днепре вместе с жильцами: покупатель должен выселить их самостоятельно

ПриватБанк через аукцион продает 7-комнатную квартиру в центре Днепра, которая находится под залогом. Стоимость недвижимости планируют уменьшить почти вдвое из-за одного нюанса – покупатель должен самостоятельно выселить из приобретенного жилья нынешнего жильца – должника банка, передает УНН.

Детали

Квартира расположена на улице Лазаря Глобы и имеет общую площадь около 135 квадратов. Жилье состоит из семи помещений и балкона.

Торги должны состояться 7 мая. Стартовая цена – 2,549 млн грн, однако она может быть снижена в процессе до 1,529 млн грн.

В данном лоте применяется процедура проведения электронных торгов с понижением цены (редукцион). С возможностью снижения начальной стоимости до предельного уровня, что составляет 1 529 712. Шаг снижения составляет 1% 

- говорится в объявлении аукциона.

Неприятный нюанс

Также отмечается, что квартира имеет коммунальную задолженность и все расходы на ее погашение лягут на плечи покупателя. Однако есть еще одна особенность – доступ к квартире ограничен, то есть посмотреть недвижимость перед покупкой вряд ли удастся. А вот распоряжаться квартирой новый владелец сможет только после того, как самостоятельно выселит предыдущих жильцов.

В квартире есть 3 зарегистрированных совершеннолетних лица. Доступ отсутствует, проживает должник. Выселение жильцов осуществляет покупатель 

- добавляют в объявлении.

В то же время если покупатель не сможет этого сделать, это не избавит его от дальнейших расходов на содержание.

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Алена Уткина

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