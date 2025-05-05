ПриватБанк продає квартиру у Дніпрі разом із мешканцями: покупець має виселити їх самостійно

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА
Ексклюзив
14:12 • 16582 перегляди

Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА

5 травня, 09:24 • 82511 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 08:41 • 76558 перегляди

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Ексклюзив
5 травня, 06:29 • 126793 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное

Ексклюзив
5 травня, 06:08 • 133969 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня

3 травня, 09:33 • 160428 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 181600 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 219609 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 111145 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 104661 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+13°
1.8м/с
68%
746 мм
Популярнi новини

В Ізраїлі погодили активізацію бойових дій проти ХАМАС і мобілізацію резервістів - AP

5 травня, 07:29 • 74140 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

5 травня, 07:50 • 65387 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

5 травня, 08:03 • 57251 перегляди

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

5 травня, 08:45 • 54066 перегляди

Наука, що годує Україну: як розвиток українського тваринництва забезпечує продовольчу безпеку держави?

13:53 • 32234 перегляди
Публікації

Наука, що годує Україну: як розвиток українського тваринництва забезпечує продовольчу безпеку держави?

13:53 • 32750 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 09:24 • 82479 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное
Ексклюзив

5 травня, 06:29 • 126766 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня
Ексклюзив

5 травня, 06:08 • 133943 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 219604 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Роберт Фіцо

Папа Франциск

Фрідріх Мерц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

5 травня, 08:45 • 54443 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

5 травня, 08:03 • 57624 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

5 травня, 07:50 • 65752 перегляди

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії

4 травня, 16:24 • 31871 перегляди

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 49321 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Сухий Су-30

Saab JAS 39 Gripen

F-16 Fighting Falcon

Dassault Rafale

ПриватБанк продає квартиру у Дніпрі разом із мешканцями: покупець має виселити їх самостійно

Київ • УНН

 • 1766 перегляди

ПриватБанк виставив на аукціон 7-кімнатну квартиру в Дніпрі, але покупець повинен сам виселити боржника. Ціну знизять майже вдвічі, торги відбудуться 7 травня.

ПриватБанк продає квартиру у Дніпрі разом із мешканцями: покупець має виселити їх самостійно

ПриватБанк через аукціон продає 7-кімнатну квартиру у центрі Дніпра, яка перебуває під заставою. Вартість нерухомості планують зменшити майже вдвічі через один нюанс – покупець має самостійно виселити із придбаної оселі теперішнього мешканця – боржника банку, передає УНН.

Деталі

Квартира розташована на вулиці Лазаря Глоби й має загальну площу близько 135 квадратів. Житло складається із семи приміщень та балкону.

Торги мають відбутися 7 травня. Стартова ціна – 2,549 млн грн, проте вона може буде знижена у процесі до 1,529 млн грн.

У даному лоті застосовується процедура проведення електронних торгів з пониженням ціни (редукціон). З можливістю зниження початкової вартості до граничного рівня, що становить 1 529 712. Крок зниження становить 1% 

- йдеться в оголошенні аукціону.

Неприємний нюанс

Також зазначається, що квартира має комунальну заборгованість і всі витрати на її погашення ляжуть на плечі покупця. Проте є ще одна особливість – доступ до квартири обмежений, тобто подивитися нерухомість перед покупкою навряд чи вдасться. А ось розпоряджатися квартирою новий власник зможе лише після того, як самостійно виселить попередніх мешканців.

У квартирі є 3 зареєстровані повнолітні особи. Доступ відсутній, проживає боржник. Виселення мешканців здійснює покупець 

- додають в оголошенні.

Водночас якщо покупець не зможе цього зробити, це не позбавить його від подальших витрат на утримання.

Банки фіксують пожвавлення попиту на іпотеку - попит найвищий від початку вторгнення21.04.25, 18:19 • 10159 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоЕкономікаФінанси
ПриватБанк
Дніпро
Brent
$59.99
Bitcoin
$93,773.60
S&P 500
$5,667.40
Tesla
$276.59
Газ TTF
$33.06
Золото
$3,320.61
Ethereum
$1,801.11