ПриватБанк продає квартиру у Дніпрі разом із мешканцями: покупець має виселити їх самостійно
Київ • УНН
ПриватБанк виставив на аукціон 7-кімнатну квартиру в Дніпрі, але покупець повинен сам виселити боржника. Ціну знизять майже вдвічі, торги відбудуться 7 травня.
ПриватБанк через аукціон продає 7-кімнатну квартиру у центрі Дніпра, яка перебуває під заставою. Вартість нерухомості планують зменшити майже вдвічі через один нюанс – покупець має самостійно виселити із придбаної оселі теперішнього мешканця – боржника банку, передає УНН.
Деталі
Квартира розташована на вулиці Лазаря Глоби й має загальну площу близько 135 квадратів. Житло складається із семи приміщень та балкону.
Торги мають відбутися 7 травня. Стартова ціна – 2,549 млн грн, проте вона може буде знижена у процесі до 1,529 млн грн.
У даному лоті застосовується процедура проведення електронних торгів з пониженням ціни (редукціон). З можливістю зниження початкової вартості до граничного рівня, що становить 1 529 712. Крок зниження становить 1%
Неприємний нюанс
Також зазначається, що квартира має комунальну заборгованість і всі витрати на її погашення ляжуть на плечі покупця. Проте є ще одна особливість – доступ до квартири обмежений, тобто подивитися нерухомість перед покупкою навряд чи вдасться. А ось розпоряджатися квартирою новий власник зможе лише після того, як самостійно виселить попередніх мешканців.
У квартирі є 3 зареєстровані повнолітні особи. Доступ відсутній, проживає боржник. Виселення мешканців здійснює покупець
Водночас якщо покупець не зможе цього зробити, це не позбавить його від подальших витрат на утримання.
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