Приват24 приостановит работу в ночь на воскресенье из-за регламентных работ
Киев • УНН
ПриватБанк предупредил об остановке Приват24 с 00:30 до 04:00 18 мая для проведения регламентных работ. Пользователям советуют заранее спланировать финансовые операции.
ПриватБанк сообщил о временной остановке работы мобильного приложения Приват24 в ночь на воскресенье, 18 мая, из-за проведения плановых регламентных работ для повышения скорости и безопасности сервисов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал финучреждения.
Детали
Во время проведения командой банка технических работ 18 мая с 00:30 до 04:00 вход в Приват24 и осуществление платежей будут временно недоступны.
Приват24 проводит регламентные работы в ночь на 18 мая 2025 года, чтобы улучшить скорость и безопасность сервисов
Отмечается, что такие работы проводятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для клиентов.
Пользователям рекомендуют заранее спланировать финансовые операции или осуществить их после завершения технической паузы.
Напомним
В апреле 2025 года клиенты ПриватБанка столкнулись с проблемами при оплате картами через POS-терминалы. В банке заявили о кратковременном сбое и восстановлении нормальной работы системы.
В Киеве взорвался терминал ПриватБанка, повредив мебель заведения. К счастью, никто не пострадал. Банк отказался принимать сгоревший терминал, а заведение решило избавиться от всех терминалов банка.
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