Приват24 призупинить роботу в ніч на неділю через регламентні роботи

ПриватБанк повідомив про тимчасову зупинку роботи мобільного застосунку Приват24 у ніч на неділю, 18 травня, через проведення планових регламентних робіт для підвищення швидкості та безпеки сервісів. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал фінустанови.

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Під час проведення командою банку технічних робіт 18 травня з 00:30 до 04:00 вхід до Приват24 та здійснення платежів будуть тимчасово недоступні.

Приват24 проводить регламентні роботи в ніч на 18 травня 2025 року, щоб покращити швидкість та безпеку сервісів - пояснили в фінустанові.

Зазначається, що такі роботи проводяться в нічний час, аби мінімізувати незручності для клієнтів.

Користувачам рекомендують заздалегідь спланувати фінансові операції або здійснити їх після завершення технічної паузи.

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У квітні 2025 року клієнти ПриватБанку зіткнулися з проблемами при оплаті картками через POS-термінали. У банку заявили про короткочасний збій та відновлення нормальної роботи системи.

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