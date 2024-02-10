Приват24 ночью остановят на четыре часа для проведения регламентных работ

В ночь на 11 февраля ПриватБанк будет проводить регламентные работы в "Приват24". Сервисы не будут работать с 1 ночи до 5 утра. Об этом сообщила пресс-служба банка, передает УНН.

Детали

В банке отмечают, что для безопасной и качественной работы своих цифровых сервисов, проводят регламентные работы в "Приват24".

С 01:00 до 05:00 приложение и web-версия "Приват24" будут временно недоступны, уточнили в банке.

В финучреждении объяснили, что обычно регламентные работы в банке проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций. Клиентам посоветовали сделать все операции заранее, или отложить на несколько часов.

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