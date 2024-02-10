Приват24 вночі зупинять на чотири години для проведення регламентних робіт
Київ • УНН
ПриватБанк оголосив, що 11 лютого проводитиме планове технічне обслуговування сервісів "Приват24" з 1 години ночі до 5 години ранку, тимчасово відключивши на цей час мобільний додаток та веб-версію.
В ніч на 11 лютого ПриватБанк проводитиме регламентні роботи у "Приват24". Сервіси не працюватимуть з 1 ночі до 5 ранку. Про це повідомила пресслужба банку, передає УНН.
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У банку зазначають, що для безпечної та якісної роботи своїх цифрових сервісів, проводять регламентні роботи в "Приват24".
З 01:00 до 05:00 додаток та web-версія "Приват24" будуть тимчасово недоступні, уточнили у банку.
У фінустанові пояснили, що зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Клієнтам порадили зробити усі операції заздалегідь, чи відкласти на декілька годин.
ПриватБанк запустив аналог банок з назвою "Конверти"11.01.24, 13:14 • 70419 переглядiв