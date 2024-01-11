ПриватБанк запустив аналог банок з назвою "Конверти"

ПриватБанк запустив у своєму додатку механізм для збору донатів, накопичення і керування власними витратами під назвою "Конверти". Про це УНН повідомляє із посиланням на сайті банку.

Деталі

"Конверти" можна використовувати для збору донатів. Збирати гроші можна на благодійність або власні проєкти. До збору можна долучити знайомих, додавши їх із телефонної книги або поширивши посилання в соцмережах.

Можна "заклеїти" "Конверт" до певного строку або суми.

Як зазначається, "Конвертом" можна розраховуватися, як звичайною карткою.

Додайте опис збору, зображення та поділіться посиланням на Конверт у соціальних мережах. Будь-хто зможе за кліком побачити інформацію про Конверт і поповнити його. Прозорості додає відкрита статистика, адже всім видно, скільки коштів зібрано. Це підвищує довіру та спонукає долучитися