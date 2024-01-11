Експерт розповів про два сценарії, за якими може розвиватися ситуація з курсом гривні

Ситуація з курсом гривні може розвиватися за оптимістичним чи песимістичним сценарієм – від чого це залежить у коментарі УНН розповів економічний експерт Олег Пендзин.

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Наразі ситуація на ринку валют в Україні залежить від надходження макрофінансової допомоги.

"Є два сценарії. Якщо не буде макрофінансової допомоги – то курс долара покатиться достатньо сильно. Тому що коли не буде макрофінансової допомоги – почнуть скорочуватится золотовалютні резерви, при скороченні валютних резервів, відповідно, НБУ буде затискати валютний ринок, однозначно буде зменшувати загальний обсяг інтервенцій щомісячних, щоденних. Ви ж розумієте, що на сьогоднішній день єдине джерело надходження валюти на валютний ринок України – це валютні резерви НБУ. Якщо НБУ побачить, що валютні резерви почали скорочуватися – він почне зменшувати загальний обсяг викиду валютних резервів на ринок. Що відбудеться – при наростаючому попиті полізе сильно вниз гривня і почне рости долар", - описав експерт песимістичний сценарій.

Якщо ж макрофінансова допомога надійде – то ситуація розгортатиметься за оптимістичним сценарієм.

Якщо макрофінансова допомога буде своєчасно – ми практично не побачимо жодних змін, він буде бовтатися в розмірі 38-39, те що ми маємо зараз і все.Те що зараз гривня трошки послаблюється це якраз пов’язано з тими процесами очікування, всі знаходяться на низькому старті і будуть приймати відповідні рішення в залежності від того на скільки нам дадуть чи не дадуть гроші - пояснив Пендзин.

На думку експерта, ситуація вирішиться до 20 чисел лютого.

Експерт оцінив реальний рівень інфляції та ситуацію з послабленням гривні