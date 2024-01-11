Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Ситуация с курсом гривны может развиваться по оптимистическому или пессимистическому сценарию - от чего это зависит в комментарии УНН рассказал экономический эксперт Олег Пендзин.

Детали

Сейчас ситуация на рынке валют в Украине зависит от поступления макрофинансовой помощи.

"Есть два сценария. Если не будет макрофинансовой помощи - то курс доллара покатится достаточно сильно. Потому что когда не будет макрофинансовой помощи - начнут сокращаться золотовалютные резервы, при сокращении валютных резервов, соответственно, НБУ будет зажимать валютный рынок, однозначно будет уменьшать общий объем интервенций ежемесячных, ежедневных. Вы же понимаете, что на сегодняшний день единственный источник поступления валюты на валютный рынок Украины - это валютные резервы НБУ. Если НБУ увидит, что валютные резервы начали сокращаться - он начнет уменьшать общий объем выброса валютных резервов на рынок. Что произойдет - при нарастающем спросе полезет сильно вниз гривна и начнет расти доллар", - описал эксперт пессимистический сценарий.

Если же макрофинансовая помощь поступит - то ситуация будет разворачиваться по оптимистическому сценарию.

Если макрофинансовая помощь будет своевременно - мы практически не увидим никаких изменений, он будет болтаться в размере 38-39, то что мы имеем сейчас и все. То что сейчас гривна немножко ослабляется это как раз связано с теми процессами ожидания, все находятся на низком старте и будут принимать соответствующие решения в зависимости от того на сколько нам дадут или не дадут деньги - объяснил Пендзин.

По мнению эксперта, ситуация разрешится до 20 чисел февраля.

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны