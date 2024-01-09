Эксклюзив
Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
  •  38623 просмотра

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Эксклюзив
Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
  •  113637 просмотра

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
  •  185676 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
  •  197226 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  158232 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Эксклюзив
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
8 января  •  151018 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
8 января  •  147523 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
8 января  •  140527 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
7 января  •  149442 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  219392 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  244755 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  210725 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  201520 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  386416 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  164843 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко считает, что реальная инфляция в Украине составляет 30% из-за непроизводительного капитала и девальвации гривны на фоне значительных расходов и слабого притока валюты.

Экономика •   •  38634 просмотра
Эксклюзив
Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Во второй декаде января в Украине ожидается классическая зимняя погода - синоптики

Во второй декаде января в Украине ожидается классическая зимняя погода; средняя температура в январе, впрочем, может быть на 1,5-2°C выше нормы.

Общество •   •  4993 просмотра
Во второй декаде января в Украине ожидается классическая зимняя погода - синоптики

ГСЧС помогли отбуксировать 12 автомобилей "скорой", которые не могли самостоятельно двигаться из-за непогоды

Во время непогоды украинские спасатели отбуксировали 12 карет скорой помощи и 6 автобусов. Более 1000 населенных пунктов были обесточены.

Общество •   •  4809 просмотра
ГСЧС помогли отбуксировать 12 автомобилей "скорой", которые не могли самостоятельно двигаться из-за непогоды

В Польше спецслужбы задержали белорусскую шпионку

Польские правоохранители задержали гражданку Беларуси по обвинению в шпионаже в пользу белорусских спецслужб.

Новости Мира •   •  5971 просмотра
В Польше спецслужбы задержали белорусскую шпионку

Ликвидированы еще три схемы уклонения от призыва: среди организаторов - экс-советник главы администрации януковича

Служба безопасности Украины ликвидировала схемы, которые помогали мужчинам уклоняться от призыва, среди организаторов которой был бывший советник главы администрации виктора януковича.

Криминал и ЧП •   •  6379 просмотра
Ликвидированы еще три схемы уклонения от призыва: среди организаторов - экс-советник главы администрации януковича

Циклон отошел, но с севера придет очередная порция арктического воздуха, морозы останутся - синоптики

После перемещения циклона в Украине сохраняются морозы; ожидается еще одна арктическая воздушная волна.

Общество •   •  6488 просмотра
Циклон отошел, но с севера придет очередная порция арктического воздуха, морозы останутся - синоптики

Politico: Венгрия дала понять, что может снять вето с 50 млрд евро для Украины, но имеет требование

Венгрия может снять вето на выделение Украине 50 миллиардов евро помощи от ЕС, если финансирование будет пересматриваться ежегодно. Дипломаты ЕС скептически относятся к отсутствию предсказуемости, которую это может повлечь для Украины.

Политика •   •  13209 просмотра
Politico: Венгрия дала понять, что может снять вето с 50 млрд евро для Украины, но имеет требование

Итоги года: Биржа Благотворительности, несмотря на войну, смогла масштабировать флагманский проект по помощи тяжелобольным детям

Несмотря на военные вызовы, Биржа благотворительности "ДоброДій" увеличила помощь больным детям на 22%, выделив 5,5 млн грн в 2023 году.

Общество •   •  11395 просмотра
Итоги года: Биржа Благотворительности, несмотря на войну, смогла масштабировать флагманский проект по помощи тяжелобольным детям

На Запорожском направлении пограничники ликвидировали десяток дронов-камикадзе

Украинские пограничники на Запорожском направлении уничтожили сразу с десяток российских дронов.

Война •   •  15046 просмотра
На Запорожском направлении пограничники ликвидировали десяток дронов-камикадзе

Количество погибших во время землетрясения в Японии возросло до 202

Количество жертв землетрясения в Японии возросло до 202 человек; 120 пропали без вести, тысячи людей ждут спасения в суровых условиях.

Новости Мира •   •  11287 просмотра
Количество погибших во время землетрясения в Японии возросло до 202