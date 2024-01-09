Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Реальная инфляция находится на уровне 30%. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко. Эксперт отметил, что снижение курса гривны - абсолютно естественный процесс в наших условиях, ведь Украина имеет фантастический объем расходов, которые ничем не обеспечены.

Прежде всего из-за деятельности сейчас НБУ, который позволяет нашей банковской системе во время войны зарабатывать столько, сколько она не зарабатывала даже в период кредитного бума 5-7 лет. Я не знаю каким образом Украина во время войны может гарантировать банкам прибыль в 23-25% по депозитным сертификатам НБУ. На что каждый год уходит более 100 млрд грн. Это как? Ну кроме того что связанные деньги - где-то полтриллиона, которые не работают в экономике. Когда деньги не работают в экономике, то единственный путь для любого бизнеса компенсировать отсутствие кредитования - это поднимать цены. Поэтому есть еще одна большая ложь от уже Госстата по инфляции в 5% годовую. Каждый может на собственном кармане убедиться что реальная инфляция 30%. И вот как раз в конце года эта ситуация наглядно проявилась в курсе гривны к доллару - пояснил эксперт.

Он отметил, что еще несколько лет назад, традиционным было укрепление гривны к доллару в период новогодних праздников, ведь украинцы сдавали много иностранной валюты. А сейчас запасы населения уже исчерпаны - сдавать нечего.

"При этом напомню что у нас множество, сравнительно множество, средств продолжает храниться в золотовалютных резервах НБУ, единственное что очень интересно - не в долларах или евро, а преимущественно в ценных бумагах. Достаточно специфическая ситуация, что в Украине растут золотовалютные резервы, и одновременно происходит девальвация гривны. Кроме того давайте вспомним ситуацию с зерновым коридором и выводом из Украины физически миллионов тонн зерна. Деньги за проданное зерно, как говорят наши официальные лица, в Украину не вернулись. То есть валютная выручка в объеме 8-10 млрд долл. осталась за рубежом. Это повлияло на курс гривни? Безусловно. Появятся ли эти деньги в Украине в скором времени? Думаю что нет. А почему они должны появляться? Зерно вывезли, продали. Все", - отметил Гаврилечко.

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По мнению эксперта, дальнейшее ослабление гривны относительно иностранных валют возможно.

"Кстати как бы это ни было странно, но блокирование польской границы в определенной степени способствовало стабилизации курса. Потому что когда ты ничего не можешь импортировать особенно - ты не тратишь валюту и она остается в стране. А поскольку мы импортируем гораздо больше, чем экспортируем... эта блокада границы, опять же, как ни странно может показаться, но поспособствовала тому, что у нас очень медленно девальвация выросла. Поэтому сказать что будет дальше... это зависит не только от монетарной политики. Это достаточно сложный вопрос, который зависит и от того, как будет дальше вести себя НБУ, что будет делать правительство, парламент ... который кстати после того как вернул все довоенные и налоги, и объемы проверок ... Может введет какие-то новые налоги. Потому что любой новый налог - это дальнейшая девальвация гривны. Непонятна ситуация с дальнейшей судьбой так называемого проекта закона о так называемой мобилизации, потому что ничего общего с мобилизацией это не имеет, а вот блокировка счетов, вернее анонсирование этого уже привело к тому, что люди начали вытаскивать свои сбережения из банковской системы. Соответственно чем меньше средств в банковской системе - тем меньше у нее возможностей начать кредитование, даже если эта банковская система захочет начинать это самое кредитование. Экономического смысла в кредитовании бизнеса у банков нет. То есть если ты можешь привлечь средства населения под 10-12%, под 16% - в самом фантастическом варианте и вложиться в депозитные сертификаты НБУ в 23-25%... ну зачем тебе кредитовать бизнес, если ты гарантированно зарабатываешь 10-12% годовых. Смысл. Так что с курсом такая ситуация. Единственное что курс может спасти - это дальнейшие финансово-кредитные вливания запада", - резюмировал Гаврилечко.

Напомним

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