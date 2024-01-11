ПриватБанк запустил аналог банок с названием "Конверты"

ПриватБанк запустил в своем приложении механизм для сбора донатов, накопления и управления собственными расходами под названием "Конверты". Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайте банка.

Детали

"Конверты" можно использовать для сбора донатов. Собирать деньги можно на благотворительность или собственные проекты. К сбору можно привлечь знакомых, добавив их из телефонной книги или распространив ссылку в соцсетях.

Можно "заклеить" "Конверт" до определенного срока или суммы.

Как отмечается, "Конвертом" можно рассчитываться, как обычной карточкой.

Добавьте описание сбора, изображение и поделитесь ссылкой на Конверт в социальных сетях. Любой сможет по клику увидеть информацию о Конверте и пополнить его. Прозрачности добавляет открытая статистика, ведь всем видно, сколько средств собрано. Это повышает доверие и побуждает присоединиться - говорится в сообщении Приватбанка.

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