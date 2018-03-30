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Привлечение к ответственности прокурора по делу Мартыненко является искусственным - САП

Привлечение к ответственности прокурора по делу Мартыненко является искусственным - САП

Киев  •  УНН

 • 9372 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Привлечение к дисциплинарной ответственности прокурора по делу нардепа Николая Мартыненко является искусственным и будет обжаловано. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

"САП обеспокоена дисциплинарным производством в отношении прокурора, решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров будет обжаловано в суде. Специализированная антикоррупционная прокуратура считает процесс (САП), который происходит вокруг прокурора четвертого отдела САП ГПУ Перова А.В. попыткой устранения прокурора от дела из-за его профессиональной деятельности и принципиальную позицию в уголовном производстве по подозрению Мартыненко М.В.", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что те обстоятельства, которые сложились вокруг дисциплинарного производства в отношении вышеупомянутого прокурора, не позволяют с уверенностью говорить о прозрачности его проведения и беспристрастность лиц, участвовавших в принятии окончательного решения.

"Как свидетельствуют комментарии жалобщиков (и одновременно адвокатов по делу по подозрению Мартыненко), предоставленные средствам массовой информации, целью указанных жалоб является искусственное создание условий для отвода прокурора от участия в деле", - отметили в прокуратуре.

В то же время в САП отметили, что обоснование решения положениями п. 5 ч. 1 ст. 43 Закона Украины "О прокуратуре", который предусматривает в качестве основания привлечения исключительно поведение, вызывает сомнения в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности сложно сопоставить с оставлением залы судебных заседаний прокурором во время зачитывания судебного решения.

Напомним, 4 января 2018 Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении народного депутата Николая Мартыненко.

9 января НАБУ предоставило Мартыненку и его защиты материалы дела для ознакомления.

20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.

Напомним, суд отдал Мартыненко на поруки нардепам и министрам.

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