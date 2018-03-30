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Притягнення до відповідальності прокурора у справі Мартиненка є штучним - САП

Притягнення до відповідальності прокурора у справі Мартиненка є штучним - САП

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора у справі нардепа Миколи Мартиненка є штучним і буде оскаржено. Про на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.

“САП стурбована дисциплінарним провадженням щодо прокурора, рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів буде оскаржено в суді. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважає процес (САП), який відбувається навколо прокурора четвертого відділу САП ГПУ Перова А.В. спробою усунення прокурора від справи через його професійну діяльність та принципову позицію у кримінальному провадженні за підозрою Мартиненка М.В.”, — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що ті обставини, які склались навколо дисциплінарного провадження стосовно вищезгаданого прокурора, не дозволяють із впевненістю казати про прозорість його проведення та неупередженість осіб, які брали участь у прийнятті кінцевого рішення.

“Як свідчать коментарі скаржників (і одночасно адвокатів у справі за підозрою Мартиненка), надані засобам масової інформації, єдиною метою вказаних скарг є штучне створення умов для відведення прокурора від участі у справі”, — наголосили у прокуратурі.

Водночас у САП зазначили, що обґрунтування рішення положеннями п. 5 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про прокуратуру”, який передбачає як підставу притягнення виключно поведінку, що викликає сумніви у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності складно співставити із залишенням зали судових засідань прокурором під час зачитування судового рішення.

Нагадаємо, 4 січня 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила розслідування кримінального провадження стосовно народного депутата Миколи Мартиненка.

9 січня НАБУ надало Мартиненку та його захисту матеріали справи для ознайомлення.

20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.

Нагадаємо, суд віддав Мартиненка на поруки нардепам і міністрам.

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