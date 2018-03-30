Притягнення до відповідальності прокурора у справі Мартиненка є штучним - САП

КИЇВ. 30 березня. УНН. Притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора у справі нардепа Миколи Мартиненка є штучним і буде оскаржено. Про на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.