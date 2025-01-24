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Присвоили 2,2 млн грн на ремонте школьных укрытий: разоблачены мошенники во главе с чиновниками КГГА

Киев  •  УНН

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Полиция разоблачила преступную группу, которая присвоила 2,2 млн грн на ремонте лицея и школьных укрытий в Киеве. Схема включала завышение цен на материалы и фальсификацию отчетной документации.

Чтобы провернуть сделку с бюджетными средствами, фигуранты покупали необходимые для выполнения ремонтных работ.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Детали

Полицейские разоблачили организованную преступную группу во главе с чиновниками КГГА, которые присвоили 2,2 млн грн на ремонте лицея и школьных укрытий. Членам организованной группы сообщено о подозрениях, им инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах.

- информирует полиция.

Членам организованной группы сообщено о подозрениях, им инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Аферу осуществляли следующим образом:

покупали необходимые для выполнения ремонтных работ материалы и оборудование по завышенным ценам через физическое лицо-предпринимателя - одного из работников фирмы-подрядчика. Уже на этапе проведения запланированных работ фигуранты вносили в отчетную документацию ложные данные о стоимости использованных строительных материалов, объемов работ и их качества.

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Согласно сообщению службы полиции, среди фигурантов:

заместитель директора и начальник отдела одного из Департаментов КГГА;

заместитель директора специализированного учебного заведения;

глава строительной компании и его подчиненные.

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