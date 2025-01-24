Присвоили 2,2 млн грн на ремонте школьных укрытий: разоблачены мошенники во главе с чиновниками КГГА
Киев • УНН
Полиция разоблачила преступную группу, которая присвоила 2,2 млн грн на ремонте лицея и школьных укрытий в Киеве. Схема включала завышение цен на материалы и фальсификацию отчетной документации.
Чтобы провернуть сделку с бюджетными средствами, фигуранты покупали необходимые для выполнения ремонтных работ.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Детали
Полицейские разоблачили организованную преступную группу во главе с чиновниками КГГА, которые присвоили 2,2 млн грн на ремонте лицея и школьных укрытий. Членам организованной группы сообщено о подозрениях, им инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах.
Членам организованной группы сообщено о подозрениях, им инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах.
Аферу осуществляли следующим образом:
покупали необходимые для выполнения ремонтных работ материалы и оборудование по завышенным ценам через физическое лицо-предпринимателя - одного из работников фирмы-подрядчика. Уже на этапе проведения запланированных работ фигуранты вносили в отчетную документацию ложные данные о стоимости использованных строительных материалов, объемов работ и их качества.
Согласно сообщению службы полиции, среди фигурантов:
заместитель директора и начальник отдела одного из Департаментов КГГА;
заместитель директора специализированного учебного заведения;
глава строительной компании и его подчиненные.
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