Привласнили 2,2 млн грн на ремонті шкільних укриттів: викрито шахраїв на чолі з посадовцями КМДА

Щоб провернути оборудку з бюджетними коштами, фігуранти купували необхідні для виконання ремонтних робіт.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Деталі

Поліцейські викрили організовану злочинну групу на чолі з посадовцями КМДА, які привласнили 2,2 млн грн на ремонті ліцею та шкільних укриттів. Членам організованої групи повідомлено про підозри, їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах. - інформує поліція.

Членам організованої групи повідомлено про підозри, їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Аферу здійснювали наступним чином:

купували необхідні для виконання ремонтних робіт матеріали та обладнання за завищеними цінами через фізичну особу-підприємця — одного із працівників фірми-підрядника. Вже на етапі проведення запланованих робіт фігуранти вносили до звітної документації неправдиві дані щодо вартості використаних будівельних матеріалів, обсягів робіт та їх якості.

Відповідно до повідомлення служби поліції, серед фігурантів:

заступник директора та начальник відділу одного з Департаментів КМДА;

заступник директора спеціалізованого навчального закладу;

очільник будівельної компанії та його підлеглі.

Як стало відомо УНН з власних джерел, мова про фірму Технобудсервіс2006 та заступника директора - начальника управління капітальних видатків Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації Іллю Паська.

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