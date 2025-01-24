Привласнили 2,2 млн грн на ремонті шкільних укриттів: викрито шахраїв на чолі з посадовцями КМДА
Київ • УНН
Поліція викрила злочинну групу, яка привласнила 2,2 млн грн на ремонті ліцею та шкільних укриттів у Києві. Схема включала завищення цін на матеріали та фальсифікацію звітної документації.
Щоб провернути оборудку з бюджетними коштами, фігуранти купували необхідні для виконання ремонтних робіт.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Деталі
Поліцейські викрили організовану злочинну групу на чолі з посадовцями КМДА, які привласнили 2,2 млн грн на ремонті ліцею та шкільних укриттів. Членам організованої групи повідомлено про підозри, їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
Членам організованої групи повідомлено про підозри, їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
Аферу здійснювали наступним чином:
купували необхідні для виконання ремонтних робіт матеріали та обладнання за завищеними цінами через фізичну особу-підприємця — одного із працівників фірми-підрядника. Вже на етапі проведення запланованих робіт фігуранти вносили до звітної документації неправдиві дані щодо вартості використаних будівельних матеріалів, обсягів робіт та їх якості.
Відповідно до повідомлення служби поліції, серед фігурантів:
заступник директора та начальник відділу одного з Департаментів КМДА;
заступник директора спеціалізованого навчального закладу;
очільник будівельної компанії та його підлеглі.
Як стало відомо УНН з власних джерел, мова про фірму Технобудсервіс2006 та заступника директора - начальника управління капітальних видатків Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації Іллю Паська.
Протидія кіберзлочинності: у 7 областях викрито 25 фігурантів шахрайств, які завдали збитків громадянам на понад 5 млн грн05.12.24, 12:21 • 14952 перегляди