Противодействие киберпреступности: в 7 областях разоблачены 25 фигурантов мошенничеств, которые нанесли ущерб гражданам на более 5 млн грн

ukenru
Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
10:50 • 17856 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 100265 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
 • 137090 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон
 • 122996 просмотра

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Эксклюзив
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
 • 142597 просмотра

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Эксклюзив
"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке
 • 110177 просмотра

"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке

Эксклюзив
Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов
 • 116734 просмотра

Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов

Эксклюзив
"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев
 • 133020 просмотра

"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
 • 200161 просмотра

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве
 • 180891 просмотра

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
герасимов звонил главе армии США Брауну - NYT

герасимов звонил главе армии США Брауну - NYT

 • 77337 просмотра
В Крыму приговорили мужчину к 15 годам лишения свободы за якобы сотрудничество с СБУ

В Крыму приговорили мужчину к 15 годам лишения свободы за якобы сотрудничество с СБУ

 • 34114 просмотра
Оккупанты заставляют студентов Донетчины участвовать в пропагандистских акциях - ЦНС

Оккупанты заставляют студентов Донетчины участвовать в пропагандистских акциях - ЦНС

 • 77185 просмотра
В Черном море находятся два вражеских корабля: общий залп - до 12 "калибров"

В Черном море находятся два вражеских корабля: общий залп - до 12 "калибров"

 • 29130 просмотра
Сенат США провел встречу с делегацией антикоррупционных органов Украины

Сенат США провел встречу с делегацией антикоррупционных органов Украины

 • 47915 просмотра
публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 137090 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 142597 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 128836 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 180891 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 200161 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 88605 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

 • 85131 просмотра
День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

 • 98409 просмотра
Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

 • 108700 просмотра
Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

 • 90791 просмотра
Актуальное
Противодействие киберпреступности: в 7 областях разоблачены 25 фигурантов мошенничеств, которые нанесли ущерб гражданам на более 5 млн грн

Противодействие киберпреступности: в 7 областях разоблачены 25 фигурантов мошенничеств, которые нанесли ущерб гражданам на более 5 млн грн

Киев  •  УНН

 • 3796 просмотра

Read in English

В семи областях Украины разоблачена преступная организация, которая использовала фишинговые сайты и фальшивые коллцентры. Мошенники обманывали пожилых людей, похищая их средства через поддельные сайты продажи товаров.

Сообщено о подозрении лицам в организации деятельности мошеннических коллцентров. Речь идет об использовании фишинговых сайтов. Среди пострадавших - преимущественно граждане пожилого возраста, которые платили им деньги за якобы приобретение товаров бытового назначения.

Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал Офиса Генерального прокурора.

На территории семи областей проведены масштабные операции по противодействию киберпреступности. Сообщено о подозрении 25 участникам преступных организаций. Речь идет о том, что по данным следствия, фигуранты организовали деятельность мошеннических колл-центров.

Среди потерпевших - преимущественно граждане пожилого возраста. Они платили мошенникам средства за якобы приобретение товаров бытового назначения.

Участники преступной организации использовали фишинговые сайты и в дальнейшем перечисляли похищенные у граждан средства на подконтрольные им криптокошельки. Несанкционированно вмешивались в учетные записи систем удаленного управления счетами банков, перевыпуская сим-карты граждан, и использовали их как финансовые номера для входа в учетные записи потерпевших.

- передает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Также подозреваемые звонили гражданам от имени работников службы безопасности банка, узнавали конфиденциальную информацию, получали доступ к управлению счетами и выводили средства потерпевших на свои счета. В целом сумма ущерба гражданам составляет более 5 млн грн.

Image

Правоохранители провели 50 обысков во Львовской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Житомирской, Черниговской, Хмельницкой областях и в г. Киеве. Изъяли 139 компьютеров, 56 мобильных телефонов, 45 банковских карточек «дропов», 26 сим-карт, более 38 стартовых пакетов мобильных операторов, черновые записи.

Image

Подозреваемым инкриминируется участие в преступной организации, мошенничестве, совершении краж, а также несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем и несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации (ст. 255, ст. 190, 185, 361, ст. 361-2 УК Украины).

Напомним

Заместитель министра обороны и экс-нардеп уличен в масштабной афере по закупке военной формы через турецкую компанию. Разница в 10 миллионов долларов между реальной и завышенной стоимостью осела в карманах организаторов схемы.

Полиция разоблачила мошенников, которые под видом помощи детям с инвалидностью выманивали деньги19 февр. 2024, 14:45 • 20618 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧПТехнологии
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ukrainaУкраина
kievКиев