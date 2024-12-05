Противодействие киберпреступности: в 7 областях разоблачены 25 фигурантов мошенничеств, которые нанесли ущерб гражданам на более 5 млн грн
Киев • УНН
В семи областях Украины разоблачена преступная организация, которая использовала фишинговые сайты и фальшивые коллцентры. Мошенники обманывали пожилых людей, похищая их средства через поддельные сайты продажи товаров.
Сообщено о подозрении лицам в организации деятельности мошеннических коллцентров. Речь идет об использовании фишинговых сайтов. Среди пострадавших - преимущественно граждане пожилого возраста, которые платили им деньги за якобы приобретение товаров бытового назначения.
Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал Офиса Генерального прокурора.
На территории семи областей проведены масштабные операции по противодействию киберпреступности. Сообщено о подозрении 25 участникам преступных организаций. Речь идет о том, что по данным следствия, фигуранты организовали деятельность мошеннических колл-центров.
Среди потерпевших - преимущественно граждане пожилого возраста. Они платили мошенникам средства за якобы приобретение товаров бытового назначения.
Участники преступной организации использовали фишинговые сайты и в дальнейшем перечисляли похищенные у граждан средства на подконтрольные им криптокошельки. Несанкционированно вмешивались в учетные записи систем удаленного управления счетами банков, перевыпуская сим-карты граждан, и использовали их как финансовые номера для входа в учетные записи потерпевших.
Также подозреваемые звонили гражданам от имени работников службы безопасности банка, узнавали конфиденциальную информацию, получали доступ к управлению счетами и выводили средства потерпевших на свои счета. В целом сумма ущерба гражданам составляет более 5 млн грн.
Правоохранители провели 50 обысков во Львовской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Житомирской, Черниговской, Хмельницкой областях и в г. Киеве. Изъяли 139 компьютеров, 56 мобильных телефонов, 45 банковских карточек «дропов», 26 сим-карт, более 38 стартовых пакетов мобильных операторов, черновые записи.
Подозреваемым инкриминируется участие в преступной организации, мошенничестве, совершении краж, а также несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем и несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации (ст. 255, ст. 190, 185, 361, ст. 361-2 УК Украины).
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