Пристайко: встреча в нормандском формате состоится в конце октября
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В конце октября состоится встреча в нормандском формате. Об этом сообщил глава МИД Вадим Пристайко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.
"Мы надеемся, что в конце октября будет нормандский формат", - сказал Пристайко.
Глава МИД добавил, что к этому времени должна быть подготовлена украинская формула мира, которая предусматривает деоккупацию, демилитаризацию и после этого обеспечение выборов по украинским законодательством.
Напомним, на следующей неделе ожидается очередной обмен пленными. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ток-шоу "Право на власть".
"На следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен", - сказал Пристайко.
Он добавил, что для реализации, так называемой "формулы Штайнмайера" необходимо обеспечить разведение сил в трех участках фронта.
"Этот документ был предложен нам в 2015 году ... эта формула является лишь частью процесса, который начал Зеленский", - добавил Пристайко.
По словам Пристайко документ был предложен украинской стороне в ноябре 2015 года.
Пристайко добавил, что прошлая власть не коммуницировала с обществом по этому вопросу.