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Пристайко: встреча в нормандском формате состоится в конце октября

Киев • УНН

 • 15384 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В конце октября состоится встреча в нормандском формате. Об этом сообщил глава МИД Вадим Пристайко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

Пристайко: встреча в нормандском формате состоится в конце октября

"Мы надеемся, что в конце октября будет нормандский формат", - сказал Пристайко.

Глава МИД добавил, что к этому времени должна быть подготовлена украинская формула мира, которая предусматривает деоккупацию, демилитаризацию и после этого обеспечение выборов по украинским законодательством.

Напомним, на следующей неделе ожидается очередной обмен пленными. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ток-шоу "Право на власть".

"На следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен", - сказал Пристайко.

Он добавил, что для реализации, так называемой "формулы Штайнмайера" необходимо обеспечить разведение сил в трех участках фронта.

"Этот документ был предложен нам в 2015 году ... эта формула является лишь частью процесса, который начал Зеленский", - добавил Пристайко.

По словам Пристайко документ был предложен украинской стороне в ноябре 2015 года.

Пристайко добавил, что прошлая власть не коммуницировала с обществом по этому вопросу.

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