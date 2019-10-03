Пристайко: наступного тижня очікується масштабний обмін полоненими
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Наступного тижня очікується черговий обмін полоненими. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає УНН.
"Наступного тижня ми плануємо ще більш масштабний обмін",- сказав Пристайко.
Він додав, що для реалізації, так званої "формули Штайнмайєра" необхідно забезпечити розведення сил в трьох ділянках фронту.
"Цей документ був запропонований нам в 2015 році... ця формула є лише частиною процесу, який започаткував Зеленський", - додав Пристайко.
За словами Пристайка документ був запропонований українській стороні у листопаді 2015 року.
Пристайко додав, що минула влада не комунікувала з суспільством щодо цього питання.
Нагадаємо, у Раді знову просять Пристайка і Хомчака прийти для пояснень щодо ситуації навколо Донбасу.